Clamoroso al Real, hanno scelto Inzaghi: Marotta è furibondo

Clamoroso quello che si potrebbe verificare in casa Real Madrid: i ‘Blancos’ potrebbero pensare a Simone Inzaghi per la panchina la prossima stagione

Una cosa certa è che, al termine della stagione e del suo contratto, Carlo Ancelotti saluterà nuovamente il Real Madrid. Per la seconda volta e questa volta in maniera completamente definitiva. Il suo futuro (a meno di clamorosi colpi di scena) dovrebbe essere in Sudamerica, visto che è in lizza per il posto di commissario tecnico del Brasile.

Per il nome del suo successore spunta quello di Simone Inzaghi. Non è affatto un mistero che il manager piacentino stia facendo un ottimo lavoro in Serie A, prima alla Lazio e poi proprio con i nerazzurri. Anche se, a dire il vero, non è affatto l’unico profilo che inizia a circolare sulla scrivania del patron Florentino Perez.

Inter, Marotta furioso: si portano via Inzaghi

Carlo Ancelotti vuole terminare la sua seconda esperienza madrilena nel migliore dei modi: magari vincendo l’ennesima Champions League ed il campionato. Poi inizierà, con ogni probabilità, una nuova avventura come selezionatore di una nazionale. Per la sostituzione sua si pensa ad un altro emiliano. Il nome di Simone Inzaghi piace moltissimo in quel di Madrid. Una notizia che, però, non farà affatto piacere all’amministratore delegato Beppe Marotta.

Non è però l’unico profilo che circola nella dirigenza spagnola. L’idea sarebbe anche quella di riportare nella capitale Xabi Alonso che, con il Bayer Leverkusen, si sta divertendo e soprattutto facendo divertire tutti con il suo gioco spettacolare. Frutto di gol, vittorie ed uno stile che si sposerebbe appieno per il ruolo di allenatore al Real. Per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno, ma in un’altra veste, dopo che ha vissuto cinque anni come calciatore.

Un’altra ex leggenda del club potrebbe essere promosso come Raul Gonzalo Blanco (attualmente alla guida del Castilla). Da non escludere nemmeno l’ipotesi che porta a Fernando Diniz, allenatore ad interim della nazionale brasiliana. Anche il suo profilo piace a Perez, soprattutto per come esalta il gioco del suo connazionale e uomo simbolo della squadra sudamericana come Rodrygo e Vinicius Junior.

Nel frattempo, però, c’è molta preoccupazione a Milano visto che comunque il nome di Inzaghi è stato inserito in questa lista. La speranza, per Marotta e per i sostenitori nerazzurri, è che il piacentino possa rimanere ancora a lungo sulla panchina del club.