Marotta brucia la Juve, c’è un top player per Simone Inzaghi

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è pronto ad effettuare un vero e proprio sgarro nei confronti della sua ex squadra, la Juventus

Nonostante la stagione sia ancora nella prima metà, si sta già pensando alla prossima. L’obiettivo delle squadre è quello di cercare il calciatore che possa aumentare il livello tecnico e tattico. Insomma, un vero e proprio top player. Inter e Juventus lo hanno adocchiato. Anche se, a quanto pare, tra le due i nerazzurri pare che siano in vantaggio.

Non è affatto un mistero che l’ad Marotta sia particolarmente interessato a portare in Italia Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è uno dei calciatori in uscita dal Bayern Monaco ed inserito nella “lista nera” del tecnico Thomas Tuchel. Il 29enne, insieme ad altri suoi compagni di squadra, potrebbero vivere la loro ultima stagione in Baviera.

Inter, affondo su Goretzka: Juventus in netto svantaggio

Da top player del centrocampo della squadra pluricampione di Germania ad esubero e prossimo partente. Le richieste per il classe ’95 di certo non mancano visto che, ancora adesso, è considerato come uno dei migliori nel suo ruolo.

Una ottima notizia per i top club italiani (ed anche esteri) che osservano la situazione con molta attenzione. Potrebbe non essere l’unico a salutare il Bayern visto che in questa speciale lista sono stati inseriti i nomi di: Kimmich, Davies, Ganbry e addirittura una bandiera come Muller.

Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Difficile, però, che lo stesso possa essere rispettato. Il suo futuro, infatti, potrebbe essere seriamente altrove e lontano da quei colori. Il nome di Goretzka, però, viene accostato sempre di più alla Premier League che potrebbe accontentare le sue importanti richieste economiche. Da non escludere nemmeno l’ipotesi dell’Arabia Saudita. L’idea di “interrompere” la sua carriera per trasferirsi in terra saudita, però, non lo convince del tutto. Il suo desiderio è quello di continuare in Europa.

Anche se non è assolutamente da scartare l’ipotesi che lo potrebbe portare alla Serie A. Per ‘Interlive.it‘ pare che il centrocampo, della prossima stagione, possa essere rinforzato con il suo possibile arrivo. Un acquisto di qualità, senza ombra di dubbio, per mister Inzaghi. Ci pensa anche la Juventus, ma tra le due parte che la favorita numero uno sia proprio la squadra attualmente prima in classifica in Serie A. Frutto anche del fatto che il rapporto tra Marotta e la società bavarese è ottimo (vedi gli affari Sommer e Pavard di quest’anno).

Da non sottovalutare, però, la questione dell’ingaggio: attualmente percepisce ben 7,5 milioni di euro a stagione. Senza dimenticare i bonus. Una cifra importante sia per i nerazzurri che per i bianconeri.