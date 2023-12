Dietrofront Milan: tifosi di sasso, il colpo è saltato

Il Milan è pronto a spiazzare tutti nel prossimo mercato invernale: la scelta è fatta, salta il colpo per gennaio

Il Milan guarda con enorme interesse a gennaio, un mese che può regalare non poche novità al gruppo allenato da Stefano Pioli. Il calciomercato si avvicina e così le strategie della dirigenza lombarda cominciano a prendere finalmente corpo.

Solo qualche mese fa Gerry Cardinale optava per una vera e propria rivoluzione atta a cambiare quasi in toto la rosa del ‘Diavolo’. È cambiata la dirigenza così come oltre undici volti nella squadra rossonera: i risultati, però, sono stati sino a questo momento altalenanti.

L’uscita dalla Champions League è stata una mazzata tremenda per la società di Via Aldo Rossi, soprattutto dal punto di vista economica. Troppi i milioni ‘persi’ a causa del mancato passaggio del turno, oltre all’impossibilità di partecipare al prossimo Mondiale per club che vedrà invece in prima fila l’Inter.

Per tale ragione, con la voglia di rilanciare nell’immediato il progetto rossonero, durante il mercato invernale il Milan tenterà di limare la rosa di Pioli che ancora oggi presenta delle lacune preoccupanti. Occhio all’attacco rossonero che al di là di Giroud continua a zoppicare: da Jovic a Okafor, ancora non esiste un vice della punta francese.

Fari puntati anche in difesa dove il ‘Diavolo’ sta facendo già da qualche settimana i conti con un mare di infortuni che sta limitando le scelte del tecnico emiliano. E da questo punto di vista, c’è già stato un cambio di strategia: ecco cosa sta per succedere.

Cambiano i piani: Milan, non arriva a gennaio

Sono diversi i profili che la società meneghina ha sondato e sta tutt’ora attenzionando in vista di gennaio, con l’idea di rimpolpare una retroguardia in enorme sofferenza. Chi pare definitivamente lontano dalla maglia rossonera è Matteo Gabbia.

Il 24enne di Busto Arsizio è finito, la scorsa estate, in prestito al Villarreal. In Spagna sta giocando poco e vista l’emergenza in difesa, Moncada e Furlani avevano pensato di richiamarlo in anticipo per dargli la possibilità di giocare con continuità con il club che lo ha formato calcisticamente. Sembrava solo questione di giorni per il rientro a Milanello di Gabbia: qualcosa è però cambiato.

Dopo la sontuosa prestazione contro il Monza, condita pure da un bel gol, Jan-Carlo Simic si è letteralmente preso il Milan. Tedesco ma nazionale serbo, il 18enne sembrerebbe aver convinto la dirigenza di Via Aldo Rossi a puntare su di lui per la seconda parte della stagione.

Un talento cristallino che potrebbe quindi consacrarsi prima del previsto con la maglia rossonera, con buona pace di Gabbia. E con la rete all’esordio, le prospettive sembrano essere più che promettenti per il prosieguo della sua carriera con il Milan.