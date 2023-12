Preso a zero in Serie A: l’Inter ha il suo nuovo bomber per l’estate

L’Inter si potrebbe assicurare il nuovo bomber in vista della prossima stagione sportiva: arriva in estate in nerazzurro

Un colpo importante quello che la capolista è pronta a mettere a segno per il calciomercato estivo. Il nuovo bomber potrebbe arrivare in estate per la gioia di mister Inzaghi. Un possibile affare a costo zero.

Non si tratta affatto di un mistero che i nerazzurri siano sempre stati interessati alle prestazioni di Luis Muriel. Questa volta il colombiano può seriamente arrivare alla compagine meneghina in vista della prossima stagione.

Il classe ’91, dopo quasi cinque anni, è pronto a lasciare Bergamo. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno e difficilmente verrà rinnovato. L’Inter è pronta ad anticipare la concorrenza delle altre squadre che hanno messo gli occhi su di lui.

Inter, arriva il nuovo attaccante: si libera un posto

Per l’estate non dovrebbero esserci più dubbi: Luis Muriel rimarrà in Italia e lo potrebbe fare vestendo la maglia dell’Inter. Da un nerazzurro ad un altro. Dall’Atalanta all’Inter. Il sudamericano, specialmente nelle ultime partite, sta incantando tutti gli addetti ai lavori. Uno dei gol dell’anno lo ha firmato proprio lui pochissime settimane fa con quel colpo di tacco, ai danni del Milan, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi tifosi.

Senza dimenticare anche la doppietta in Europa League nell’ultimo impegno nel girone. Con il suo arrivo, ovviamente, un altro attaccante nella rosa allenata da Inzaghi gli cederà il posto. Un problema che non riguarda affatto la coppia stratosferica che sta ammazzando il campionato. Stiamo parlando di Lautaro Martinez (in odore di rinnovo) e Marcus Thuram (insostituibile). Entrambi hanno firmato il successo esterno contro la Lazio, allungando ulteriormente in classifica.

Tra coloro che sono a serio rischio addio ci sono Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Anche se quello considerato in “vantaggio” ad andare via è proprio il cileno. Non è assolutamente da escludere un suo possibile ritorno in patria per il ‘Ninho Maravilla‘. Così come non lo è il fatto che possa trasferirsi in Arabia Saudita. Proprio come stanno facendo moltissimi suoi colleghi che, in Europa, hanno dato moltissimo. Anche perché il suo contratto andrà in scadenza in estate e difficilmente (se non impossibile) verrà rinnovato. a cosa certa è che Muriel andrà sì all’Inter, ma con il ruolo di riserva.