Sainz commuove tutti: le parole toccano il cuore dei tifosi

La Ferrari si prepara ad affrontare il mondiale di Formula 1 del 2024 e nel frattempo vuole definire il rinnovo di contratto dei due piloti

Un mondiale per tornare ai vertici e competere ad alti livelli. La Ferrari si sta preparando nel migliore dei modi per affrontare una stagione di Formula 1, la prossima, in cui dovrà dimostrare di aver colmato almeno in parte il gap che la separa dalla Red Bull dominatrice delle ultime due stagioni.

Ma dalle parti di Maranello in questo periodo si lavora su due binari paralleli: da un lato la realizzazione della vettura che dovrà scendere in pista già il 2 marzo prossimo in occasione del Gran Premio del Bahrain, il primo della stagione e dall’altro le trattative per il rinnovo di contratto dei due piloti, entrambi prossimi alla scadenza.

Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz possono, in teoria, concludere la loro esperienza al volante della Rossa al termine della prossima stagione ed essere liberi di accordarsi con qualsiasi altro team. In realtà non sarà così: il pilota monegasco è infatti a un passo da un rinnovo pluriennale che lo legherà alla Ferrari fino al 2028. L’annuncio ufficiale è atteso per le prossime settimane.

Ma la novità più rilevante e al tempo stesso sorprendente riguarda Sainz: il ventinovenne pilota madrileno che la stragrande maggioranza di addetti ai lavori ed esperti dava ormai a un passo dall’addio al Cavallino Rampante, ha invece rilasciato una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del team emiliano.

Sainz, le sue parole sulla Ferrari mettono i brividi: tifosi spiazzati e sconvolti

Nel corso di una lunga intervista concessa a ‘DAZN Spagna’, Sainz ha sorpreso tutti, affermando di essere pronto a legarsi a lungo ai colori della Ferrari. Le sue parole non lasciano alcun dubbio: “Sono felice alla Ferrari ed entusiasta di far parte di questo team che non vedo una data di scadenza. Spero di avere molti anni ancora davanti e non mi dispiacerebbe averli tutti in rosso“.

Altro che divorzio immediato, altro che accordo già stipulato con l’Audi o con chissà quale altra scuderia a partire dal 2025: stando a queste dichiarazioni Sainz sembra voler restare a lungo Maranello con tutte le sue forze.

“Sono nel posto migliore sulla griglia di partenza per laurearmi campione di F1, non ho dubbi. Finché non sei dentro la Ferrari, non puoi capire cosa sia. Di fatto corri per un intero Paese”. Carlos Sainz ha lanciato un amo, ora spetta a Maranello raccoglierlo.