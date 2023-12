Inter e Roma, scambio di prestiti per risolvere i problemi

L’Inter potrebbe imbastire un’operazione di mercato con la Roma: ecco i nomi in ballo.

L’Inter è saldamente in testa alla classifica della Serie A, però nel calciomercato invernale vuole intervenire per migliorare la propria squadra. La risorse economiche sono scarse, quindi Beppe Marotta e Piero Ausilio cercheranno occasioni low cost venire incontro alle esigenze di Simone Inzaghi.

Com’è noto, l’allenatore nerazzurro ha bisogno di un esterno destro nel suo 3-5-2. Il titolarissimo Denzel Dumfries è infortunato dal 28 novembre e ha saltato 7 partite. Potrebbe tornare per Inter-Lecce in programma sabato o per la trasferta contro il Genoa di venerdì 29 dicembre. Ma il problema è un altro.

Infatti, Juan Cuadrado era stato ingaggiato per essere il vice Dumfries e sostituirlo in caso di necessità, ma i ripetuti problemi fisici non gli hanno permesso di dare l’apporto auspicato. Il colombiano ex Juventus è stato operato al tendine d’Achille e starà fuori almeno tre mesi, pertanto la società nerazzurra deve prendere un altro laterale destro.

Calciomercato Inter, scambio con la Roma per avere un esterno?

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Tajon Buchanan, classe 1999 che milita nel Club Brugge. L’Inter lo aveva messo nel mirino già la scorsa estate, però non si sono verificate le condizioni adatte per compiere l’affare. Non sarà facile neppure a gennaio, perché il prezzo del cartellino è stato fissato a 15 milioni di euro e i nerazzurri non hanno questa cifra da poter investire. Il suo contratto scade a giugno 2025.

Oltre a Buchanan, l’Inter valuta pure profili che comporterebbero un esborso economico decisamente inferiore. Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, il club ha bussato alla porta della Roma per chiedere in prestito uno tra Rick Karsdorp e Zeki Celik, dato che i giallorossi hanno abbondanza nel ruolo. C’è pure Rasmus Kristensen, titolare nelle ultime due partite in Serie A.

L’Inter potrebbe proporre uno scambio di prestiti, mandando nella capitale uno tra Stefano Sensi e Davy Klaassen. José Mourinho, però, preferirebbe avere un difensore e dalla squadra di Inzaghi prenderebbe volentieri Yann Aurel Bisseck. La dirigenza nerazzurra, però, non apre al trasferimento del 23enne tedesco prelevato la scorsa estate dall’Aarhus per 7 milioni.

Forse un’apertura si potrebbe verificare nel caso in cui l’Inter riuscisse ad assicurarsi subito Tiago Djalo, difensore in scadenza di contratto a giugno 2024. I contatti sono avviati da tempo, ma non c’è accordo con il Lille per un trasferimento immediato. Inoltre, va registrato il forte inserimento della Juventus.