Jacobs, l’annuncio sorprende: che coraggio

L’annuncio su Marcell Jacobs sorprende tutti per il coraggio dell’atleta italiano: a parlare è il suo compagno di squadra Filippo Tortu

Marcell Jacobs si sta allenando in questo periodo per essere più in forma che mai alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’obiettivo dell’Italia è quello di portare a casa altre medaglie dopo le straordinarie imprese di Tokyo 2020. Non sarà semplice e confermarsi al vertice lo è ancora di più.

E anche perché l’atleta italiano ha subito diverse critiche negli ultimi mesi per i problemi fisici ed è stato anche accusato di aver vissuto una vita non proprio professionale. Tutte chiacchiere che Jacobs vuole lasciarsi alle spalle e rispondere sulla pista con nuove vittorie.

Prima delle Olimpiadi, però, la stagione prevede anche i Mondiali di staffetta a Nassau il 4 e il 5 maggio e anche gli Europei di Roma dal 7 al 12 giugno. Un periodo ricco di impegni di cui ha parlato anche Filippo Tortu, oro all’ultima Olimpiadi nella staffetta 4×100 in cui ha partecipato anche Jacobs insieme a Desalu e Patta.

Tortu ha rilasciato alcune dichiarazioni dai ‘Lombardia CONI Awards’ riportate dall’ANSA: “Ai Mondiali e agli Europei arriviamo come campioni delle Olimpiadi e dobbiamo portare a casa il più possibile. Venderemo cara la pelle, arriviamo molto agguerriti. I nostri obiettivi sono molto ambiziosi”.

Tortu parla della scelta di Marcell Jacobs

Prosegue poi Tortu, che ha parlato anche della scelta di Jacobs di allenarsi negli Stati Uniti con il proprio coach Rana Reider. Queste le sue dichiarazioni: “La sua scelta è stata coraggiosa, ma è molto frequente nel nostro sport. Ognuno prende le proprie decisioni, lo capisco e spero possa dargli quel che cerca. Io sono contento di allenarmi a casa”.

Infatti, Jacobs ha iniziato un percorso di allenamento negli Stati Uniti per tornare al massimo della forma e imporsi nelle prossime competizioni. Per Tortu, invece, il percorso continuerà a casa e poi riverserà le proprie forze ai prossimi Mondiali.

Vincere un’altra staffetta prima delle Olimpiadi di Parigi 2024, potrebbe dare la spinta giusta all’Italia di imporsi nuovamente al torneo a cinque cerchi. L’idea della Nazionale è che possano esserci dei nuovi successi.

E chissà che uno dei quattro atleti non possa essere il portabandiera nella cerimonia d’apertura. Ed è chiaro che il favorito sarebbe Marcell Jacobs, visto che oltre alla staffetta, è riuscito anche a imporsi nei 100 metri piani. Non è ancora stata presa alcuna decisione ufficiale in merito.