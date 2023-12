“In sovrappeso”: bufera social, papà McKennie all’attacco

Il papà del centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ha risposto agli haters che avevano preso di mira suo figlio

A Natale, si sa, si è tutti più buoni. O almeno, dovrebbe essere così. Non per alcune categorie di persone che cercano sempre il presto di offendere e puntare il dito. In particolar modo lo si sta facendo, già da qualche anno, sui social network. Quest’ultimo è diventato un luogo in cui tutti danno spazio alle loro frustrazioni.

Stiamo parlando dei cosiddetti haters che non si fanno alcuno scrupolo nel criticare e mortificare le persone. Soprattutto personaggi famosi. Questa volta, nel loro mirino, ci è finito il centrocampista della Juventus, Weston McKennie.

Ad intervenire in sua difesa ci ha pensato direttamente il padre che ha voluto rispondere per le rime a chi si è permesso di offendere il figlio per via del suo fisico e molto altro ancora.

McKennie, papà risponde agli haters: che replica

La Juventus di Allegri ha festeggiato questi giorni natalizi nella migliore maniera possibile con una vittoria importante ottenuta in quel di Frosinone. A decidere l’incontro i gol di Yildiz e Vlahovic (nel mezzo la rete del pareggio siglata da Baez). In merito al gol del serbo l’assist è arrivato da Weston McKennie. Lo statunitense, all’inizio della stagione, era considerato un sicuro partente dopo che era stato mandato in prestito in Premier League (Leeds United) la passata stagione perché non utile negli schemi di gioco di Allegri.

Ed invece, mai come quest’anno, l’americano è uno dei punti di riferimento del manager livornese. Poco prima (a dire il vero da un bel po’ di tempo) gli ‘odiatori del web’ avevano preso di mira il centrocampista per via del suo fisico giudicato “non idoneo” per essere un atleta. Addirittura c’è chi gli ha dato del “sovrappeso” ed altre offese del genere. La maggior parte dei messaggi arrivavano direttamente dai sostenitori della ‘Vecchia Signora’.

Even on Wes worst day he is in better physical shape than those who call him overweight! You only wish you had his physicality. It’s time to let go of the Leeds drama and move on! I am proud of him not paying any attention to the negative comments out here. — john mckennie (@airborne69) December 23, 2023

Troppo per il papà John che ha risposto per le rime a chi stava offendendo il figlio. Queste le sue parole: “Anche nel giorno peggiore, Wes è in forma fisica migliore di quelli che dicono che è in sovrappeso! Vorreste solo avere la sua fisicità. È ora di lasciare alle spalle il dramma del Leeds e andare avanti! Sono orgoglioso che non presti attenzione ai commenti negativi“.