Tradimento Giroud: affare a zero in Serie a, Milan di sasso

Olivier Giroud al centro di vero e proprio tradimento nei confronti del Milan al termine di questa stagione: ipotesi surreale

I tifosi del Milan (e soprattutto la dirigenza) non possono assolutamente essere soddisfatti di aver trascorso le festività natalizie con la delusione dell’ultimo pareggio, in trasferta, contro la Salernitana dell’ex Pippo Inzaghi. Un risultato che mette in seria discussione (ancora per una volta) la posizione di Stefano Pioli, sempre più vicino ad un addio a fine stagione.

Le cattive notizie, però, non sono affatto finite qui visto che ne arrivano altre in ottica calciomercato. In particolar modo quello in uscita dove Olivier Giroud potrebbe lasciare il ‘Diavolo’ al termine di questa stagione sportiva. Il suo futuro, però, potrebbe essere eventualmente ancora in Serie A: ci starebbe pensando la Lazio. A dire il vero si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma.

Giroud, addio Milan: futuro ancora in Serie A per il bomber

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la società biancoceleste abbia mostrato più di un interesse nei suoi confronti. In più di una occasione il club di Lotito (specialmente quando il calciatore militava in Premier League) ha provato a portarlo in Italia. Senza ottenere alcun tipo di risultato positivo. Poi la beffa con il trasferimento dal Chelsea al Milan. Le speranze per i biancocelesti, però, non sono del tutto tramontate e l’arrivo del francese si potrebbe riproporre in vista della prossima stagione.

Nonostante la sua carta di identità parli forte e chiaro, il francese può ancora fare la differenza in campo. Tra lui ed il Milan non ci sono appuntamenti in vista di un possibile incontro per il rinnovo del contratto. A meno di clamorosi colpi di scena l’ex Arsenal lascerà Milano il 30 giugno, ma potrebbe non salutare il campionato di Serie A. La Lazio potrebbe effettuare il colpaccio per andare a rinforzare il reparto offensivo. Possibile che possa fare da vice al capitano e punta centrale del team, Ciro Immobile.

Così come non è assolutamente da scartare l’ipotesi di un ritiro. Proprio il francese, in una recente intervista, ha fatto sapere di prendere in seria considerazione questa ipotesi nel caso in cui dovesse vincere l’Europeo con la Francia il prossimo anno. Unica competizione che gli manca ancora. Se così dovesse accadere allora la Lazio potrebbe ricevere un’altra delusione dall’atleta.