Cessione choc Calhanoglu: via libera Inter

Cessione a dir poco scioccante quella che vede come assoluto protagonista Hakan Calhanoglu: addirittura potrebbe arrivare il via libera da parte dell’Inter

Il fantasista turco è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori della sua squadra in questa prima parte di stagione a dir poco esplosiva. Un miglioramento incredibile quello di Hakan Calhanoglu che si sta rivelando come uno dei migliori nel suo ruolo non solo in tutta Europa, ma nel panorama calcistico generale.

Il tutto grazie (soprattutto) all’ottimo lavoro di mister Simone Inzaghi. Nel frattempo, però, nelle ultime ore ai stanno intensificando sempre di più le voci che lo vorrebbero lontano dai colori nerazzurri in vista della prossima sessione estiva del calciomercato. Una offerta importantissima quella che potrebbe arrivare da parte di qualche club estero.

Inter, sirene estere per Calhanoglu: Arabia nel futuro?

L’Arabia Saudita osserva, con molta attenzione, la situazione che vede come assoluto protagonista Hakan Calhanoglu. L’oramai quasi 30enne (pronto a compierli nel mese di febbraio) ha attirato su di sé l’attenzione di moltissime squadre estere pronte ad assicurarsi le sue prestazioni. Anche se, a dire il vero, proprio gli Emirati Arabi Uniti potrebbero spuntarla rispetto alle altre società europee, offrendo una di quelle cifre che non si possono assolutamente rifiutare.

Si parla di una cifra che si avvicina intorno ai 40 milioni di euro. Come annunciato in precedenza, però, è molto difficile che il calciatore possa muoversi a gennaio. Molto più probabile, invece, che il discorso possa essere rimandato in estate. Anche perché la dirigenza della ‘Beneamata’, di cedere il calciatore in questo momento, non ne ha alcuna intenzione. Nonostante il prolungamento del contratto fino al 30 giugno del 2027 (firmato nel luglio di quest’anno) l’atleta rischia di non vestire più la maglia nerazzurra.

Da non scartare, inoltre, l’ipotesi che potrebbe portarlo in Premier League con alcuni club (Chelsea e United su tutti) pronti ad inserirsi con una offerta. Non una buona notizia per i tifosi nerazzurri che, oramai, lo considerano un vero e proprio idolo della squadra. In questo momento il suo unico obiettivo è quello di riportare a Milano lo scudetto che manca da qualche anno e, soprattutto, puntare alla vittoria della Champions League che manca da un po’ di tempo in Italia.

In questa prima parte di stagione l’ex Milan ha trovato la rete in 8 occasioni (tra Serie A ed Europa) e soprattutto fornito ai suoi compagni di squadra ben 3 assist.