Milan, è fatta: doppio colpo definito, la sessione invernale si infiamma

Il Milan è già da tempo al lavoro per un doppio colpo di mercato: si materializza un grande ritorno

In attesa dell’ultima gara dell’anno solare 2023 – il 30 dicembre salirà a San Siro quel Sassuolo che appena 11 mesi fa ne fece 5 al Milan a casa sua – il club rossonero ha trascorso un Natale che definire inquieto è quanto di più riduttivo si possa fare.

Lontano ormai 11 punti dalla vetta, con 7 di distacco dalla Juve seconda, il sodalizio meneghino fa i conti con una serie di dubbi che potrebbero portare a decisioni clamorose. Forse anche prima della fine dell’anno.

La posizione di Stefano Pioli non è mai stata messa così in discussione come nelle ultime settimane: il pareggio in extremis all’Arechi di Salerno, firmato da Luka Jovic, ha forse salvato temporaneamente la panchina del tecnico parmigiano, messo sul banco degli imputati anche per quello che riguarda il tema infortuni.

Sono ben 30, con una grande percentuale di guai di natura muscolare, gli infortuni lamentati dal Milan in 4 mesi di campionato. Un piccolo record per il quale ormai nessuno parla più di semplice sfortuna. Matteo Osti, il fidato collaboratore di Pioli che cura la parte atletica della preparazione, rischia l’allontanamento forse anche più dello stesso tecnico.

L’ultimo infortunio occorso a Fikayo Tomori, che ha subìto lo stesso tipo di problema di Malick Thiaw, ha riaperto, come se fosse mai stata chiusa, l’emergenza difensiva in casa Milan. Con Kalulu, Pellegrino e lo stesso difensore tedesco già fuori, il tecnico deve dare fondo all’inventiva per mettere in campo una formazione coerente, in grado di non imbarcare acqua da tutte le parti. Forse però, la tempesta sta per finire.

Gabbia, ecco il primo dei due colpi di gennaio

Come da indiscrezioni circolanti nelle ultime settimane, e confermate subito dopo Natale dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbe ormai imminente il ritorno alla base di Matteo Gabbia, il prodotto del vivaio rossonero passato in prestito al Villarreal nella scorsa estate.

Dopo aver dato il suo ok al rientro anticipato rispetto all’accordo in essere, il nativo di Busto Arsizio è pronto a (ri)prendersi quello spazio che negli anni passati gli è stato negato dalla presenza dei titolarissimi della difesa, oggi tutti in infermeria.

Considerando che il rientro di questi ultimi non sarà imminente, l’Ad rossonero sta lavorando da tempo per un secondo colpo in difesa. Dal sogno Kiwior alle piste Kehrer, Lenglet, Badiashile ed Esteve, sono tanti i profili cerchiati in rosso nell’agenda di mercato. Tra questi – ma non sono da escludere new entries – uscirà il nome dell’altro nuovo difensore del Milan.

