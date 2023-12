Milan, Conte pronto a dire sì ma a due condizioni

Antonio Conte è stato spesso associato alla panchina del Milan in vista della prossima stagione, ma accetterebbe solamente ad alcune condizioni

Il futuro della panchina del Milan resta avvolto nel mistero, col nome di Conte che aleggi sul club. Alcune condizioni sarebbero imposte direttamente dall’ex Juventus ed Inter, altrimenti non se ne farà assolutamente nulla. Antonio Conte è stato fin troppo chiaro: la sua voglia di ritornare ad allenare non manca, ma non a stagione in corso, bensì dalla prossima annata. Lo ha fatto capire chiaramente anche al presidente De Laurentiis che lo voleva al posto di Garcia.

La panchina dei rossoneri lo affascina e non poco, ma è pronto a mettere alcuni paletti affinché le cose possano andare per il verso giusto. Il riferimento è fin troppo chiaro: la permanenza di tre calciatori fondamentali che possono risultare utili per il suo schema di gioco. Altrimenti non se ne farà assolutamente nulla.

Milan, Conte accetta ma ad alcune condizioni: le ultime

Stefano Pioli è ad un passo dal non essere più l’allenatore del Milan. Non in questa stagione, ma a partire dalla prossima. Secondo quanto riportato da alcune voci pare che la dirigenza non abbia trovato un sostituto, all’altezza, che potesse prendere il suo posto a stagione in corso. Ed è per questo motivo che questi potrebbero essere gli ultimi mesi del manager romagnolo sulla panchina del ‘Diavolo‘, salvo poi virare sull’ex commissario tecnico della Nazionale che ha voglia di rimettersi in gioco e tornare ad allenare.

Antonio Conte vuole delle importanti certezze da Cardinale e company: ovvero la permanenza di tre giocatori importanti. In primis quella del portiere, Mike Maignan: le sirene per l’estremo difensore francese, per quanto riguarda top club stranieri, si fanno sempre più insistenti. Potrebbe partire solamente nel caso di una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili, altrimenti non se ne farà assolutamente nulla. Da un transalpino ad un altro, Theo Hernandez: discorso identico per il terzino sinistro.

Premier League in pressing su di lui, ma il Milan vorrebbe continuare a tenerlo ancora per un altro anno. Ed infine si farà di tutto per allontanare le richieste e gli interessamenti per Rafael Leao. L’attaccante portoghese è nel mirino di parecchi top club inglesi pronti ad investire delle cifre importanti pur di averlo a disposizione. In conclusione, per non farsi mancare nulla, lo stesso Conte vuole a disposizione almeno 50 milioni di euro. Soldi che verranno investiti per la sessione estiva del mercato.