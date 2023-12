Milan, contro il Sassuolo una gara da tutto o niente

Tutto o niente. L’ultima corsa per salvare il salvabile in questo 2023 rossonero.

Nervi a fior di pelle e tensione palpabile. A san siro arriva la bestia nera delle big. Il Sassuolo è pronto per aggiungere una spunta accanto all’obiettivo tre punti con il Milan, forte dei successi ottenuti contro Juventus e Inter.

Questi, infatti, diventano un vero e proprio bigliettino da visita già consegnato in mano a Stefano Pioli. Mente lucida e riflessi pronti per arginare la squadra di Dionisi e salvaguardare la panchina ad oggi tremolante.

Quel passato recente che fa tremare il Milan

Ricordi ancora ben saldi, quelli che riportano alla mente il 5-2 dei neroverdi nella scorsa stagione. L’inizio del periodo buio del Diavolo che ad oggi è affamato di riscatto.

Insomma, un filo rosso che conduce direttamente alla sfida del pomeriggio in cui la formula anti Sassuolo prevede una marcatura ad hoc sul trascinatore dei neroverdi.

Pioli studia la formula anti Berardi

Il solito Berardi, mente e macchina da gol, che dovrà vedersela contro il muro Theo e verosimilmente la scommessa Simic. Qui, però, il ballottaggio rimane aperto con Florenzi e la sua esperienza che rassicurerebbe Pioli.

Lì davanti, con il coltello tra i denti il solito tridente capitanato da Giroud.

La storia rimane la stessa contro questo Sassuolo. Punto di svolta o titoli di coda, ancora una volta per il diavolo e il suo condottiero sarà tutto o niente.