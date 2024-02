Ferrari, Leclerc contro Hamilton: ecco cosa sta succedendo

Il futuro approdo del sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, a Maranello ha scatenato l’entusiasmo dei fan, ma non del tutto quello di Leclerc: il motivo

Si avvicina l’inizio del nuovo campionato e tra i tifosi della Ferrari si respira un’aria di ritrovato entusiasmo, dopo un deludente 2023 contrassegnato da tanti bassi e pochissime soddisfazioni. Un contributo importante, in tal senso, l’ha dato l’ufficializzazione dell’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025, un affare realizzato dai vertici del Cavallino per portare a Maranello un certo tipo di mentalità vincente oltre che un pilota ancora parecchio competitivo, nonostante la veneranda età.

Il futuro approdo del nativo di Stevanage in Ferrari è l’emblema di quanto il team principal, Frederic Vasseur, e i suoi collaboratori siano intenzionati a costruire un futuro importante per la Rossa. Allo stesso tempo, tuttavia, l’operazione – prontamente ribattezzata “il colpo del secolo” – ha già creato anche qualche polemica, soprattutto da parte di chi ritiene che il britannico possa oscurare la luce di Charles Leclerc. Quest’ultimo, a sua volta, non sembrerebbe molto entusiasta dell’arrivo del britannico in Italia.

Ferrari, dalla Spagna arrivano notizie poco rassicuranti: ecco la reazione di Leclerc all’ingaggio di Hamilton

E in effetti, non è difficile intuire il motivo per il quale l’ingaggio di Hamilton possa aver, pure inconsciamente, procurato un minimo di malumore in Leclerc. Il monegasco, fresco di un rinnovo dalla durata pluriennale, si aspettava che sarebbe diventato il leader di un progetto tecnico tutto incentrato su di lui. A partire dal prossimo anno invece dovrà convivere con l’ingombrante figura del sette volte campione del mondo. Ad approfondire l’argomento ci ha pensato una fonte spagnola.

“Leclerc è scioccato e deluso dalla firma di Hamilton. Quando ha rinnovato, nessuno del team lo ha informato dell’operazione, nonostante sapessero che l’inglese avrebbe corso per loro l’anno prossimo. Ecco perché il monegasco non è affatto contento del trattamento ricevuto”, si legge su ‘elgoldigital.com’ riguardo la reazione di Charles all’arrivo di Hamilton in Ferrari.

Secondo i colleghi iberici, inoltre, a creare ulteriore disappunto in Leclerc vi sarebbero altri due aspetti, l’uno collegato all’altro. In primis, la cifra monstre che il Cavallino corrisponderà a Lewis: una cifra molto più alta di quella che percepirà il numero 16 in virtù del prolungamento firmato qualche settimana fa. In secondo luogo, la sensazione che “il sette volte campione del mondo riceverà un trattamento prioritario“, sensazione suggerita proprio dalla disparità di stipendio.

Insomma, dalla Spagna arrivano notizie davvero poco rassicuranti per i futuri equilibri interni alla Scuderia italiana. La speranza dei tifosi è che tali questioni vengano presto chiarite tra le parti in causa, così da non portare pesanti conseguenze nelle vicende di pista. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.