Interviene il Governo: penalizzazione annullata

Il Governo potrebbe intervenire ed evitare e annullare la penalizzazione: in questo modo cadrebbero tutte le accuse per il club, i dettagli

La situazione che sta mettendo in crisi un intero movimento potrebbe presto essere risolta direttamente dal Governo che potrebbe evitare così guai seri per il top club. Nel frattempo però c’è già qualcuno che ne ha fatte le spese.

Succede anche in Premier League, il torneo più affascinante e bello del mondo in cui tutti ambiscono di giocare. I nodi delle spese esose arrivate in Inghilterra nel corso degli anni stanno venendo finalmente al pettine. Ci sono diversi club nei guai con il Fair Play Finanziario. Non sono mancate le penalizzazioni, altre sarebbero in dirittura d’arrivo e altri ancora i procedimenti aperti verso le big. Un intervento del Governo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Interviene il Governo, caos in Premier: cosa potrebbe cambiare per il Manchester City

Già dallo scorso autunno l’Everton ha subito una penalizzazione di dieci punti in classifica che ne sta pregiudicando il campionato. Sarebbe a centro classifica, è invece impelagata in piena zona retrocessione e dovrà lottare fino alla fine per evitare la retrocessione in Championship. Come se non bastasse la situazione dei Toffees può portare ad altri punti di penalizzazione: l’Everton è incluso anche nel secondo filone delle violazioni al FPF, dove c’è il Nottingham Forrest che rischia tantissimo a sua volta. Sembrano scontate nuove penalità.

A rischiare però ci sono anche alcune big, tra cui il Manchester City. Il club campione d’Europa è sotto accusa con ben 115 violazioni finanziarie nel corso di nove stagioni. L’indagine è alla luce da tempo ma per il processo ci vorrà almeno un altro anno. Mentre per gli altri club i tempi sono stati più celeri. Questo già ha destato diverse polemiche in Inghilterra. Nel frattempo c’è chi pensa che le cose possano andare diversamente.

Ne ha parlato, ad esempio, Keith Wyness, ex CEO dell’Everton. Il dirigente è convinto che il Governo possa mettere una legge ad hoc per evitare la penalizzazione del City. Queste le sue parole a Football Insider: “La mia grande preoccupazione è una soluzione politica per il problema del Manchester City”, taglia corto Wyness. Che poi continua: “Le regole potrebbero cambiare all’improvviso per aiutare il City ma non so con certezza cosa accadrà. Ma di sicuro sono estremamente preoccupato perché non sarebbe corretto“.