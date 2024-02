Sinner imitatore come Crozza: servizio e risposta social

Jannik Sinner continua a stupire l’Italia e il mondo, non solo sul rettangolo di gioco: dopo l’imitazione di Crozza, ora i ruoli si ribaltano

Il percorso di Jannik Sinner verso l’elite del tennis mondiale sta passando attraverso la costruzione di una mentalità di ferro, mediante la quale riesce a concentrarsi totalmente sul lavoro da fare per migliorare ulteriormente. Inoltre può anche tenere lontana la pressione mediatica – o gestirla al meglio -, il gossip e anche dare il meglio sul campo.

Il tennista altoatesino ha dichiarato apertamente di volersi costruire uno stile identificativo, all’insegna dell’educazione e dell’eleganza, esattamente come ha fatto Roger Federer qualche anno fa. È un fattore importante nella vita di un atleta e che passa anche da un certo rapporto con la stampa e dal dosare gli eventi a cui si partecipa, scegliendoli accuratamente – Amadeus ne sa qualcosa.

In ogni caso, tutti continuano a parlare di Sinner, e questo proprio non può evitarlo. Proprio in occasione del rifiuto a Sanremo, che ha fatto tanto discutere, Maurizio Crozza, noto comico e imitatore, ha deciso di dedicare una scenetta proprio al re italiano della racchetta, vestendo i suoi panni. Una parrucca rossa, un’espressione un po’ impaurita e un accento strano hanno fatto scattare le risate dei telespettatori, e ora Sinner ha deciso di restituire il favore, ma non al diretto interessato.

Sinner imita Roddick: la scenetta diventa virale

In realtà, non è stato neanche il tennista, non per primo, a far partire un piccolo show, ma il suo coach Simone Vagnozzi. A Rotterdam, durante l’allenamento, ha accennato un’imitazione di Andy Roddick e la sua espressione iconica.

Tra le risate, anche Sinner ha provato a replicarlo e il risultato non è per nulla male, come potete vedere. Il video è diventato di virale, tanto che l’ha condiviso anche lo stesso Roddick, chiedendo ai fan come gli sembrasse. Non si trattava di una vendetta su Crozza, quindi, ma semplicemente di uno scherzetto per rendere più lieta la preparazione all’evento che potrebbe portarlo a diventare il numero tre al mondo.

Di sicuro, non ci può essere offesa per delle immagini del genere, semplicemente la certezza che il clima sia molto disteso per l’altoatesino, nonostante l’importanza della settimana per la sua carriera.