Trovato l’erede di Hamilton: c’è l’annuncio

Idee chiare in quel di Brackley dopo l’addio del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. E arriva una conferma che non lascia spazio all’interpretazione.

Il futuro approdo alla Ferrari ha creato grande fermento nel mondo della Formula 1, ma soprattutto ha costretto la Mercedes a rivedere i propri piani per il futuro. Presa alla sprovvista, infatti, la squadra anglo-tedesca ha dovuto avviare le ricerche per trovare un sostituto all’altezza del britannico, con un anno di anticipo rispetto al 2025, quando il rapporto col sette volte iridato avrebbe dovuto concludersi con la naturale scadenza del contratto.

A oggi la Mercedes non ha ancora annunciato ufficialmente l’erede del Sir di Stevenage, e con ogni probabilità aspetterà ancora qualche giorno per farlo. Intanto, i rumor di mercato continuano ad associare alla compagine di Brackley diversi piloti.

Si parla di profili di grande spessore come Fernando Alonso e Carlos Sainz, e si parla anche di una possibile promozione di Mick Schumacher, attuale guida di riserva. L’ipotesi più quotata, però, è quella che vorrebbe il team principal Toto Wolff intenzionato ad affidare il sedile a una giovane promessa.

Mercedes, Kimi Antonelli in pole per il dopo-Hamilton: l’ipotesi registra un’autorevole approvazione

Il giovane talento in questione è Kimi Antonelli, 17enne italiano legato alla stella a tre punte dal 2019, quando fu annunciato come nuovo membro del Mercedes Junior Team. Il classe 2006 nativo di Bologna debutterà in Formula 2 quest’anno dopo aver fatto incetta di successi nelle categoria minori.

Nel caso dovesse dovesse dare ottimi risconti anche in cadetteria, non è da escludersi che il manager austriaco possa puntare su di lui ‘regalandogli’ l’occasione di correre in F1 già nel 2025. A caldeggiare tale ipotesi c’è anche uno che di motori un po’ se ne intende. Ci riferiamo a Hans-Joachim Stuck, ex pilota attivo nel Circus durante gli anni ’70.

Intervenuto ai microfoni di Eurosport per analizzare la situazione in casa Mercedes, il 71enne tedesco ha innanzitutto affermato che Wolff dovrebbe porsi le seguenti domande: “Chi c’è sul mercato? Chi serve alla Mercedes?“. Dinanzi a quest’ultimo interrogativo, Stuck è poi arrivato alla conclusione che quella che porta al giovane italiano potrebbe essere la pista ideale per il futuro della scuderia di Brackley.

“Forse potresti cogliere l’occasione e scommettere su un esordiente come Andrea Kimi Antonelli, che recentemente ha vinto di tutto. Se puoi farlo, perché no?”, ha chiosato l’ex alfiere del Circus, lasciando intendere che se fosse nei panni del manager austriaco sceglierebbe proprio il talentuoso prospetto emiliano.