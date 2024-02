Leclerc ha confessato tutto: annuncio a sorpresa su Hamilton

Leclerc allontana le nubi da Maranello e svela un retroscena da brividi: le sue parole sul futuro arrivo del sette volte iridato

Quella di martedì 13 febbraio è stata una giornata importante ed intensa per l’universo Ferrari. In primis, perché il Cavallino ha tolto i veli alla SF-24, la monoposto che sarà affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz per la stagione 2024 di Formula 1. Ma soprattutto perché, proprio durante la cerimonia di presentazione della nuova vettura, sono giunte le prime dichiarazioni sul futuro approdo di Lewis Hamilton a Maranello. A colpire, in modo particolare, le parole pronunciate dal monegasco, il quale ha ribaltato il racconto della stampa susseguitosi nelle ultime settimane.

Non appena è giunta l’ufficialità del matrimonio tra Hamilton e la Rossa, nell’ambiente Ferrari avevano infatti iniziato a girare diverse voci abbastanza controverse. Voci che avrebbero voluto un Leclerc – fresco di rinnovo contrattuale – scontento dell’operazione messa a segno dai vertici del Cavallino, poiché preoccupato dall’arrivo di una figura ingombrante come quella del britannico. Ebbene, come vi abbiamo anticipato poc’anzi, nella giornata dell’attesissimo unveiling della SF-24, il numero 16 si è soffermato sull’argomento facendo alcune rivelazioni molto interessanti.

Leclerc a l’arrivo di Hamilton in Ferrari: parole e retroscena svelati dal monegasco

Leclerc innanzitutto ci ha tenuto a smentire i rumors secondo cui la Ferrari lo aveva tenuto all’oscuro del potenziale ingaggio di Hamilton, sottolineando che la notizia gli era arrivata molto prima che firmasse il rinnovo con la compagine italiana. “Certe operazioni non si realizzano in una sola giornata, ci vuole tempo ed ero consapevole che stavano trattando, già prima di firmare il mio contratto. Quindi non è stata una sorpresa per me”, ha dichiarato Charles.

E il monegasco in seguito ha voluto ulteriormente sgomberare il campo dagli equivoci lasciando intendere di essere molto entusiasta di poter condividere il box con Lewis in futuro: “È un pilota incredibile, il più vincente di sempre. Ha enorme esperienza e la porterà alla squadra e a me. Questo è ottimo”.

Nel corso della chiacchierata con la stampa presente all’evento, Leclerc ha infine rivelato di essersi già sentito con Hamilton in svariate occasioni: “Abbiamo parlato, soprattutto dopo che l’operazione è diventata ufficiale. Ci siamo scritti. Lui è un grande campione. Come ho detto ha tantissima esperienza e ha già avuto tanto successo. Avere un nuovo compagno di squadra è sempre interessante, perché puoi imparare nuovi modi di lavorare e di guidare. A maggior ragione quando il tuo nuovo compagno ha vinto sette titoli mondiali”.

Dunque, nessuna nube in arrivo in quel di Maranello. Almeno per il momento, in futuro si vedrà. Certo è che le parole al miele di Leclerc hanno rasserenato parecchio i tifosi della Ferrari, i quali già temevano che la coppia da sogno potesse scoppiare prima di diventare tale.