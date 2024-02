Lutto nel mondo del calcio: addio al noto tecnico

Lo storico allenatore si è spento e tutto il mondo del calcio è in lutto. Profondo dolore, lascia un vuoto incolmabile

Il mondo del calcio è in lutto. Ci ha lasciati, purtroppo, una figura importante e che tutti ricordano e ricorderanno sempre con infinito affetto e grande stima. Un allenatore che ha ottenuto grandissimi successi e tagliato traguardi impensabili. Ha ottenuto un’insperata promozione in Serie A e tanti altri grandi risultati. Si è spento all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Era nato nel 1955 e aveva perciò solo 68 anni. Inoltre, era sottufficiale della Marina Militare. Ha trascorso molti anni nel suggestivo centro storico di Sarzana, dove era una figura amata e conosciuta da tutti.

Dante Di Memmo era una figura ammirata da tutti. All’apparenza poteva sembrare anche molto severo, ma in realtà dietro questa severità si celava, invece, una personalità estremamente dolce, semplice e cordiale. Era sempre pronto a uno scherzo. Una delle figure che il calcio sempre meno ha nelle proprie fila.

La sua carriera da allenatore è iniziata nello Spezia, in Serie B, ma è con l’Acf Sarzana che ha raggiunto il massimo successo della sua carriera, portando la squadra dalla Serie A2 al campionato di Serie A1 Femminile, ovviamente il traguardo più alto mai raggiunto dalla squadra rosanera.

Addio a Di Memmo, storico allenatore

Diversi anni per lui trascorsi con l’Acf Sarzana, che sono stati tutti memorabili. Ha avvicinato la città al calcio femminile, con lo stadio “Miro Luperi” sempre pieno che ha ospitato incontri epici contro avversarie anche di prestigio. Ha sfidato nomi importanti del panorama calcistico femminile e ha ottenuto grandi successi.

Nonostante abbia fatto esperienze di livello e in Serie A, Di Memmo non si è mai staccato troppo dalle radici del calcio: il rapporto con lo sport del popolo è rimasto sempre. Era una persona molto semplice. La sua passione e dedizione allo sport sono rimaste vive nel tempo e hanno ispirato e guidato tante generazioni di giovani atleti e atlete. Siamo certi che anche il suo ricordo continuerà a farlo.

Mercoledì 13 febbraio alle 10:45 si sono tenuti i funerali dell’indimenticabile allenatore, presso la chiesa di San Francesco, a Sarzana. Un’occasione per tutta la comunità calcistica e per tutti coloro che lo hanno conosciuto di ritrovarsi e condividere il dolore e il ricordo. In ogni caso il mondo dello sport è in lutto per la perdita di una figura così tanto amata e rispettata. Continuerà ovviamente a esserlo, anche grazie al contributo che ha dato al calcio femminile.