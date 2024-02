“Siamo d’accordo”: Vasseur svela tutto

Frédéric Vasseur ha parlato dopo la presentazione della nuova Ferrari. Il team principal della scuderia di Maranello ha confermato tutto sull’accordo. Ormai non si può tornare più indietro, è tutto deciso. Ecco quali sono i dettagli di questo accordo.

La Ferrari ha presentato la nuova SF-24 attraverso una dimostrazione digitale. È una novità voluta da Vasseur, il quale vuole portare avanti la mentalità del volare bassi.

Quest’anno non ci saranno proclami prima dell’inizio della stagione, bisognerà soltanto lavorare e provare a fare di tutto per ridurre il gap con le due Red Bull. Sarà un’impresa ardua, anche perché la scuderia austriaca sembra inarrivabile e, forse, le carte in tavola si mischieranno soltanto con l’arrivo delle nuove regole, nel 2026.

Fino a quel momento, la Ferrari dovrà soltanto provare a tornare competitiva, superando almeno la Mercedes al secondo posto nella classifica costruttori. Il 2023 è stato un anno difficile per la ‘Rossa’, ma il 2024 dovrà essere migliore, almeno nelle idee del grande capo della scuderia di Maranello. Vasseur ha rilasciato delle brevi dichiarazioni, nelle quali ha spiegato di aver trovato un accordo con i suoi piloti. Lo hanno deciso insieme, ecco di cosa stiamo parlando.

Vasseur: “Campionato più competitivo di sempre”

Vasseur ha parlato subito dopo la presentazione della SF-24, la monoposto che scenderà in pista nel 2024, guidata ancora da Charles Leclerc e Carlos Sainz. In attesa dell’arrivo di Hamilton, previsto l’anno prossimo, i due piloti della Ferrari vogliono migliorare le prestazioni dell’anno scorso. Leclerc ha chiuso la stagione senza nemmeno una vittoria, mentre Sainz ha vinto il Gran Premio di Singapore, l’unico primo posto del 2023 per la Ferrari.

Vasseur ha definito la prossima stagione “la più competitiva di tutti i tempi”, spiegando di essere d’accordo con Charles e Carlos su un aspetto molto importante: “Con Leclerc e Sainz siamo d’accordo, dobbiamo essere più cinici ed efficaci ed approfittare di ogni occasione”. L’obiettivo di quest’anno è quello di portare a casa il numero maggiore di punti tra quelli a disposizione, anche perché sarà quasi impossibile impensierire le Red Bull, soprattutto quella di Max Verstappen.

Dal punto di vista estetico, la vettura è piaciuta molto ai tifosi, che hanno apprezzato anche alcune linee gialle e bianche sulla parte centrale dell’auto. Ma la cosa più importante è che la Ferrari torni a essere competitiva e porti avanti al meglio il prossimo biennio, sperando di tornare a lottare realmente per il titolo nel 2026, quando saranno introdotti i nuovi regolamenti. Di solito, quando la Formula 1 cambia le regole, c’è sempre un cambio al vertice delle classifiche ed è ciò che sperano Leclerc, Vasseur e tutti i tifosi del cavallino.