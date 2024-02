Hamilton-Mercedes, colpo di scena: l’annuncio ufficiale spiazza tutti

Toto Wolff ha le idee chiare, il team di Brackley ha scelto: occhio al roster 2024 di Mercedes

Il primo appuntamento della stagione 2024 di Formula 1 si avvicina, e tutti i team si preparano al meglio. Diverse sono le situazioni interessanti che negli ultimi giorni sono emerse, sia per quel che riguarda la pista che per quanto concerne il paddock.

Per la pista c’è da sottolineare le presentazioni di Ferrari, con una monoposto completamente rinnovata sia nello stile (netta la prevalenza del bianco e del giallo ad accompagnare l’iconico rosso, rispetto al nero dell’anno scorso) che nell’aerodinamica, e di Mercedes. Il team tedesco, invece, sta affrontando una fase di sviluppo e di riorganizzazione dell’intera formazione di piloti. L’annuncio dell’addio di Lewis Hamilton al termine di questa stagione ha di certo scombussolato i piani di Toto Wolff, che adesso è impegnato nel trovare un nuovo pilota per sostituire il campione britannico.

Per quanto riguarda la monoposto, invece, torna prevalente l’argento iconico del team di Brackley, con qualche dettaglio nero e, soprattutto, un nuovo assetto specialmente per quanto riguarda le sospensioni (che diventano push rod).

Mercedes forma la squadra con un occhio al futuro: ecco chi ci sarà

Toto Wolff non perde tempo e pensa già al futuro del team per il post Lewis Hamilton. Trovare il sostituto del sette volte campione del mondo non sarà facile. Tra i nomi presenti sulla lista del team principal Mercedes spiccano quelli di Mick Schumacher e di Kimi Antonelli. C’è però un nome “nuovo” che potrebbe dare un forte indizio sul futuro del team.

Nel corso della presentazione ufficiale della nuova monoposto, Mercedes ha annunciato anche un nuovo pilota di riserva che affiancherà Mick Schumacher. Il tedesco, infatti, non sarà sempre presente per via dei suoi impegni nel WEC. Si tratta di Frederick Vesti, 22enne entrato a far parte del Mercedes Junior Team due anni fa e vice campione della Formula 2 nel 2023.

Vesti che cederà dunque il suo posto a Kimi Antonelli in F2, ha già maturato due esperienze in Formula 1, in occasione delle due sessioni di prove libere nel Gran premio del Messico e nel Gran Premio di Abu Dhabi.

Un indizio importante da parte di Mercedes, che probabilmente sta valutando fortemente la promozione di Mick Schumacher e primo pilota nel 2025, e quindi vuole introdurre Vesti come futuro unico pilota di riserva.