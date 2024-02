Sven Goran Eriksson, ora non ci sono più dubbi: tifosi increduli

Adesso non ci sono più dubbi per Sven Goran Eriksson: è successo davvero, i tifosi sono increduli. L’aveva annunciato qualche settimana fa.

“Ho un tumore e mi resta al massimo un anno di vita“, con queste brutte parole, che nessun fan avrebbe mai voluto sentire, Sven annunciava al mondo la sua battaglia contro il cancro qualche settimana fa. L’allenatore svedese starebbe combattendo contro questo mostro da qualche mese e la diagnosi è stata impietosa. L’ex Lazio però non vuole pensarci ma solo godersi quanto più possibile la vita.

Erano insistenti le voci negli ultimi giorni che lo volessero presto di nuovo alla guida di un club. Chissà che non possa succedere davvero. Intanto quello che succederà sicuramente è esaudire un desiderio che lui e suo padre avevano da sempre. Ora non ci sono più dubbi, è arrivata anche l’ufficialità da parte del club. Presto il sogno diventerà realtà.

Eriksson non ci sono più dubbi: il sogno è realtà, tifosi increduli

In una delle interviste concesse dopo quella della rivelazione sulla malattia, Eriksson ha anche rivelato qual è il suo sogno nel cassetto nel mondo del calcio. Lo stesso di suo padre (che è ancora in vita). Quello di sedere sulla panchina della squadra per il quale fa il tifo sin da piccolo, proprio grazie al papà: il Liverpool.

Nel corso delle scorse settimane era arrivata l’apertura totale da parte dei reds ad esaudire questa richiesta per un giorno. Lo stesso Klopp aveva così commentato la cosa: “Se vuole prendere il mio posto per un giorno per me va benissimo. Venga qui, gli concedo la mia poltrona e il mio ufficio”. C’è stato un seguito con esito positivo anche se si tratta di un evento leggermente diverso da quello pensato inizialmente. Eriksson non dirigerà la squadra attuale del Liverpool, ma poco importa. Sarà sempre seduto sulla panchina dei suoi sogni.

Il suo desiderio si realizzerà presto. Per la precisione il prossimo 23 marzo quando il tecnico guiderà il Liverpool dalla panchina in occasione dell’amichevole fra le Legends degli inglesi e dell’Ajax. Il club ha così accolto la sua richiesta, annunciando il tutto tramite i social. Eriksson sarà sicuramente contento di quanto succederà quel giorno e così anche suo padre potrà essere fiero di lui. Non è mai troppo tardi per esaudire i propri desideri.