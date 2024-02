Schumacher, è tutto vero: il comunicato ufficiale

Alla vigilia del campionato 2024, il mondo della Formula 1 è in grande fermento: ecco l’annuncio delle ultime ore che riguarda da vicino Schumacher

Ci siamo quasi, manca pochissimo all’inizio della stagione 2024 di Formula 1: tutte le vetture sono già state presentate, tra circa una settimana andranno in scena i test in Bahrain e nel weekend tra l’1 e il 3 marzo – sullo stesso circuito di Sakhir – si correrà il primo appuntamento del campionato iridato. In queste ore, tuttavia, l’attenzione degli appassionati del Circus è anche rivolta a ciò che succede sul mercato piloti, col futuro approdo di Lewis Hamilton in Ferrari che ha aperto scenari molto interessanti.

L’arrivo di Hamilton alla rossa a partire dal 2025 ha infatti costretto la Mercedes ad aprire una sorta di casting per trovare il sostituto del britannico. Secondo le indiscrezioni, sulla lista del team principal, Toto Wolff, vi sarebbero molteplici nomi: si va dagli esperti Fernando Alonso e Carlos Sainz a giovani profili come Mick Schumacher e Kimi Antonelli. Questi ultimi sono entrambi già sotto contratto con la compagine di Brackley e rappresentano, sempre stando alle voci di corridoio, i candidati più autorevoli ad occupare il sedile lasciato libero dal sette volte campione del mondo.

Mercedes, Schumacher e l’annuncio di queste ore

In pole, nel dettaglio, sembrerebbe esserci anche il figlio d’arte classe 1999, il quale è approdato in Mercedes nel finale di 2022, dopo l’addio alla Haas e la rescissione del contratto con la Ferrari. Mick è l’attuale pilota di riserva delle Frecce d’Argento, ma presto potrebbe trovarsi a recitare un ruolo da protagonista. Un altro indizio in tal senso è arrivato nelle ultime ore.

Già, Perché nella giornata di mercoledì 14 febbraio la Mercedes ha ufficializzato l’ingaggio di un secondo pilota di riserva. Si tratta di Frederik Vesti, 22enne danese entrato nel Mercedes Junior Team nel 2021 e vice-campione in carica di Formula 2.

Formalmente la promozione dello scandinavo è stata motivata con la necessità di trovare un’alternativa al tedesco, il quale quest’anno sarà impegnato anche nel World Endurance Championship a bordo dell’Alpine. La sensazione, però, è che Wolff abbia assegnato tale incarico a Vesti in ottica 2025, quando Schumacher potrebbe affiancare George Russell sulla griglia di partenza della Formula 1. Per adesso, sono solo supposizioni. Ma gli indizi affinché il giovane Mick possa tornare a correre nel massima categoria stanno diventando sempre di più. Staremo a vedere.