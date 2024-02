Cataclisma alla Red Bull, Verstappen è preoccupatissimo

Sono ore di grande apprensione in casa Red Bull, anche Verstappen è molto scosso: ecco cosa sta succedendo a Milton Keynes

Negli ultimi giorni c’è una tempesta in atto in casa Red Bull a causa di una controversa vicenda riguardante Christian Horner. Il team principal britannico è finito al centro della bufera dopo le accuse mossegli da una dipendente, e adesso la sua posizione all’interno della squadra campione del mondo è altamente a rischio.

La dipendente in questione avrebbe denunciato il noto manager per “comportamenti inopportuni“. Il diretto interessato, dal canto suo, ha sempre negato ogni accusa dinanzi ai media ed anche nell’interrogatorio a cui è stato sottoposto nella giornata di venerdì 9 febbraio. In ogni caso, la clamorosa notizia ha creato grande imbarazzo all’interno della Red Bull, che però, ad oggi, avrebbe deciso di non prendere alcun provvedimento nei confronti di Horner, in attesa che venga fatta maggior chiarezza.

Caso Horner, gli ultimi aggiornamenti e la reazione di Max Verstappen

Una maggiore chiarezza che nelle ultime ore stanno provando a far venire a galla mettendo Horner sempre più nei guai. Secondo il ‘de Telegraaf’, infatti, tale comportamento inopportuno avrebbe carattere sessuale e la dipendente avrebbe presentato la sua accusa con una documentazione molto dettagliata. Si parla di messaggi su una app, reiterati nel corso dei mesi.

La stessa testata olandese – la prima in assoluto ad interessarsi della vicenda – riferisce inoltre che, prima che scoppiasse la bomba, gli avvocati di Horner avrebbero cercato di ‘zittire’ la dipendente offrendogli un compenso di circa 760mila euro.Tuttavia, la donna non ha avrebbe di scendere a compromessi scegliendo di portare il caso in tribunale.

Una vicenda di una gravità clamorosa che, oltre a creare imbarazzo in quel di Milton Keynes, ha lasciato sconvolto Max Verstappen. Secondo le indiscrezioni, il tre volte campione del mondo – legato ad Horner da un rapporto saldo rapporto di amicizia che va oltre l’ambito lavorativo – non sarebbe serenissimo alla vigilia del campionato 2024. Staremo a vedere se la sua preoccupazione andrà ad influire anche sul rendimento in pista. Intanto, per stessa ammissione di 50 di Leamington Spa, quanto sta accadendo è sicuramente “un qualcosa che distrae il team”. Lo ricordiamo, all’inizio della nuova stagione di Formula 1 mancano ormai meno di due settimane.

Verstappen, così come l’intera scuderia, dovrà provare a resettare per arrivare ad inizio annata concentrato solo sulle vicende di pista. Intanto tra rumors e indiscrezioni è attesa la fine di una vicenda spinosa.