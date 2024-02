Verso Inter-Atletico: le chiavi tattiche e le probabili formazioni

Sognare è lecito, e l’Inter ci ha preso gusto. Simone Inzaghi non ha timori reverenziali nei confronti dell’amico ed ex compagno di squadra Simeone in vista della sfida contro l’Atletico Madrid, ma anzi cerca di prepararsi a livello tattico ben sapendo che i tempi del Cholismo inteso come difesa e baricentro basso sono finiti.

L’argentino ha infatti intrapreso una svolta legata la palleggio ed alla qualità tecnica, soprattutto con una mediana imbottita di piedi buoni cui i milanesi dovranno essere in grado di porre opportuno rimedio.

L’unico dubbio che il tecnico dell’Inter si porterà fino alle ore immediatamente antecedenti al calcio d’inizio è legato al ballottaggio sulla destra tra Darmian e Dumfries, con l’italiano favorito. Del resto, anche Thuram lascia intendere che non saranno i singoli a decidere: né davanti, né per limitare lo spauracchio Griezmann.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER: Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella Cahlanoglu, Mkhitaryan, Dimaro; Lautaro Martinez, Thuram

ATLETICO MADRID: Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Saul, Koke, De Paul, Lino; Llorente, Griezmann.