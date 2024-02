Verstappen in Mercedes: è uscito allo scoperto

Clamoroso nel Circus della Formula 1. A sorpresa è uscito allo scoperto: Max Verstappen-Mercedes. Ecco tutti i dettagli

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal prossimo anno ha colto di sorpresa la Mercedes. Le Frecce d’argento proprio non se lo aspettavano che dopo 11 anni il 39enne fuoriclasse britannico potesse decidere su due piedi di chiudere la sua avventura a Brackley.

L’addio del sette volte iridato, quindi, è stato il classico colpo da ko. Tuttavia, la Mercedes non è un pugile groggy che barcolla sul ring per poi finire all’angolo. Anzi, tutt’altro. Smaltita la ‘botta’, la casa di Stoccarda è pronta a rendere pan per focaccia.

E come? Semplice. Se la Ferrari ha messo sotto contratto il pluricampione del mondo inglese, anche la Mercedes potrebbe guardarsi intorno a caccia di un big. Nel fantamercato della F1 è spuntato persino Verstappen, con smentita già annessa.

Marko: “Mai Verstappen in Mercedes”

A memoria d’uomo non si ricordano altri avvicinamenti al mondiale così ‘movimentati’ come quello di quest’anno tra il clamoroso sbarco a Maranello di Hamilton e l‘Horner gate, vere e proprie scosse telluriche che possono cambiare i rapporti di forza tra i vari team.

Esempi, quest’ultimi, di come anche nel motorsport, come nello sport in generale, tutto possa cambiare nel giro di poche ore e di come anche i legami che sembrano inscindibili prima o poi finiscano. Ne è consapevole anche un capitano di lungo corso del paddock, il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, che è anche quasi sicuro del fatto che Verstappen non andrà alla Mercedes.

A chi gli fa notare, infatti, che il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è determinato a usare ‘l’artiglieria pesante’, tutte le sue armi di seduzione, per convincere SuperMax a trasferirsi a Brackley, Marko replica risoluto a ‘OE24’: “Max non vacillerà di fronte alla loro offerta, ha una buona memoria. Sono successe troppe cose in passato. Basti pensare a Silverstone o al trambusto di Abu Dhabi nel 2021. Questo è ancora un punto dolente ed escluderei che Max mi dica all’improvviso che non guiderà più per noi“.

Colpito e affondato il team principal delle Frecce d’argento al quale Marko ha riservato anche una velenosa punzecchiatura in merito alla previsione di Wolff secondo la quale nessun pezzo di carta si sarebbe potuto mettere di traverso tra lui e il 39enne di Stevenage: “Ma un contratto con la Ferrari sì…“.

Il Cavallino Rampante, dunque, ancora una volta ha fatto scuola dimostrando che con la clausola di uscita, quella ha consentito a Hamilton di sbarcare a Maranello, in F1 i contratti possono essere carta straccia.