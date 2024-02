Annuncio improvviso sul ritiro: il campione spaventa i tifosi

Uno dei talenti più cristallini del tennis si avvicina al ritiro e le sue dichiarazioni sembrano dare un indizio molto chiaro

Quando un atleta si commuove e si emoziona dopo una partita è sempre una sensazione particolare per chi osserva e assiste. Dentro quelle emozioni c’è tantissimo. Ci sono sacrifici, sudore, ma soprattutto a volte c’è una carriera alle spalle, che magari sta per finire. E ci si volta indietro a guardare. Soprattutto quando si tratta di leggende. Ci sono sportivi che hanno avuto carriere straordinarie e quando arrivano nelle fasi finali del loro percorso e riescono ad ammetterlo provano sempre un’emozione particolare. Perché ammetterlo non è facile, soprattutto quando si continua a vincere.

Stanislas Wawrinka è uno dei tennisti più forti della sua generazione e ha collezionato ben tre titoli del Grande Slam. Eppure, si sente ormai arrivato a fine percorso. La sua passione per il tennis non è scemata, ma lo svizzero deve fare i conti con diversi problemi fisici ultimamente, che ne stanno inevitabilmente influenzano le prestazioni. Di conseguenza, anche i risultati ottenuti rischiano di risentirne. “Non è facile, a essere onesti“, ha detto il tennista di Losanna dopo una sconfitta a Buenos Aires contro Nicolas Jarry.

L’incontro è stato estremamente duro e combattuto. Per Wawrinka alla fine non è stato semplice accettare la sconfitta, soprattutto avendo avuto diverse opportunità per vincere la partita. A fine partita ha ringraziato il pubblico per il sostegno e l’affetto ricevuto, sottolineando quanto sia importante per lui sentirsi supportato durante le partite.

Wawrinka si avvicina al ritiro

Quando sei un atleta di alto livello, ogni sconfitta è un duro colpo e brucia. E quando ti rendi conto che non dipende più solo da te, ma anche dal tuo fisico, è dura da accettare. Poi, però, a mente fredda Wawrinka riflette sulla sua situazione e sul futuro della sua carriera: “So che non c’è molta strada da fare“, ha ammesso, suggerendo implicitamente che il ritiro potrebbe non essere così lontano.

La consapevolezza di trovarsi verso la fine della carriera è un pugno nello stomaco per ogni grande atleta e rende ogni sconfitta ancora più difficile da digerite. Wawrinka, però, cerca di trarre conforto dalle esperienze positive vissute sul campo e dall’amore e sostegno ricevuti dai suoi tifosi. Ovviamente deluso dalla sconfitta, il tennista svizzero ha comunque ricordato che ci sono ancora molti aspetti positivi da cui trarre insegnamento e si impegna a restare positivo e ottimista, ma soprattutto grato per le opportunità che il tennis gli ha offerto nel corso di questi anni.

L’idea del ritiro, comunque, è sempre più presente nei pensieri di Wawrinka. Le sue parole sono abbastanza chiare, ma per ora si concentra sulle prossime partite, cercando di godersi ogni momento sul campo e di dare il massimo fino all’ultimo punto. Quando poi arriverà il momento dei saluti, non dovrà avere rimpianti e ci sarà da ringraziarsi a vicenda tra lui e il pubblico.