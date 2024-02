ESCLUSIVA SI – Criscitiello: “Koopmeiners, asse Juve-Atalanta ma 100 milioni non bastano”

Secondo quanto riportato dal Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, la Juventus sarebbe in stretto contatto con l’Atalanta per preparare un’offerta da circa 100 milioni di euro per due colpi estivi. Koopmeiners e Carnesecchi sono i pupilli di Cristiano Giuntoli. Il primo è un obiettivo raggiungibile anche perchè l’Atalanta della famiglia Percassi non lo dichiara incedibile la prossima estate. Prezzo 60 milioni di euro, dopo aver rifiutato offerte da 45 milioni la scorsa sessione estiva. La Juventus ha preso, però, anche informazioni sul portiere Carnesecchi.

Percassi non ha bisogno di vendere tutti e non sarebbe disposto a privarsi del suo numero 1. Potrebbe far vacillare Percassi solo una proposta da 50 milioni di euro che, però, la Juve non ha intenzione di fare. I bianconeri valutano il portiere 35 milioni, considerati pochi dalla Dea. Nel frattempo Carnesecchi sta cambiando procuratore: lascerà Carpeggiani con il quale ha una penale di 250 mila euro che sarà pagata dall’agente Lucci che, a quanto pare, ha battuto la concorrenza di Mario Giuffredi.