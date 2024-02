L’ex attaccante German Denis, ospite negli studi di Sportitalia, durante il programma LeoTalk, ha commentato così le ultime vicende sulla giornata di campionato: “L’allenamento più importante della settimana è la partita, per me era così. Giusto fare un po’ di turnover, bisogna capire i momenti giusti per attuarlo. Milan, attenzione: Atalanta e Bologna continuano a giocare benissimo”.