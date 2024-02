MotoGP, l’annuncio fa godere Marquez: ansia per Bagnaia

Tutti temono il ritorno ai vertici di Marc Marquez. Anche un suo rivale diretto ha le idee molto chiare

La nuova stagione di MotoGp sta per iniziare. Manca ormai pochissimo al primo appuntamento dell’anno, che si terrà come di consueto in Qatar. Se da un lato, però, la logica vorrebbe che tutti aspettassero un ritorno in pista generale, magari concentrando l’attenzione su Bagnaia e Martin, oppure sul rookie Pedro Acosta, dall’altro gran parte dell’attesa è rivolta a Marc Marquez.

Dopo 11 anni in Honda, tutti vogliono vedere che cosa sarà in grado di fare sulla Ducati del team Gresini. I test sono stati un odi et amo per il pilota spagnolo. Il sesto posto finale è tutto sommato un risultato positivo visti gli ultimi mesi a lottare per un posto a metà classifica. Una posizione che però, sta un po’ stretta a Marquez viste le potenzialità della moto che guida adesso e, soprattutto, viste le ambizioni di un pilota abituato a vincere.

Aspettative che non risiedono soltanto nei tifosi, ma anche nei suoi rivali che lo ritengono una possibile “minaccia”.

Marquez, Martin è sicuro: le parole del vice campione del mondo

Uno di questi è Jorge Martin, che l’anno scorso è stato secondo solo a Pecco Bagnaia nella lotta al titolo. Tutti si aspettano un passo in avanti da parte sua, che punta senza dubbio alla moto ufficiale per le prossime stagioni. Al termine dei test a Sepang, però, Martin ha parlato delle sue prestazioni ma anche di quelle di Marc Marquez.

“Credo che il 2023 mi aiuterà molto, mi sento pronto. Questi test sono difficili da analizzare, tutti sono andati forte fin da subito, per questo non credo che sarà una questione solo tra me e Pecco”, ha dichiarato Martin, che si è poi concentrato anche sull’ex pilota Honda.

“Marquez? Si trova esattamente dove mi aspettavo. È molto vicino e credo che sarà pronto già per la vittoria in Qatar“, ha commentato Martin. Dichiarazioni importanti che testimoniano la stima di cui Marquez gode all’interno del paddock, dove tutti conoscono quanto sia forte il ‘Cabroncito’ e quanto sia probabile un suo immediato ritorno ai vertici della MotoGp. Lo spagnolo punta ad un posto nel team ufficiale e dovrà dimostrare di poter continuare a competere già a partire da questa stagione.