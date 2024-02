Perez cede il posto: ribaltone con Alonso

Indiscrezioni riferiscono di un avvicendamento imminente tra Perez e Alonso: ecco tutti i dettagli della vicenda

Negli ultimi giorni la Red Bull si è vista travolta dalla controversa vicenda riguardante il team principal Christian Horner. Il manager britannico è stato accusato da una dipendente di “comportamenti inappropriati”, portando i vertici della squadra campione del mondo ad avviare un’indagine interna.

C’è tensione in quel di Milton Keynes, dove però è tempo anche di riflessioni per il futuro, e uno dei principali argomenti a tenere banco è la line up.

Come noto, infatti, il contratto di Sergio Perez scadrà alla fine del campionato 2024. Di rinnovo ancora non se ne parla, e la sensazione è che il messicano terminerà la sua esperienza tra le fila del team austriaco.

I primi indizi a tal riguardo sono giunti durante la passata stagione, quando Checo è stato a un passo dall’essere sostituito a causa dello scarso rendimento offerto. Nell’occasione, si è vociferato di Daniel Ricciardo, di Liam Lawson e di altri giovani piloti legati all’universo Red Bull.

Red Bull, chi c’è in pole per il dopo-Perez? Le ultime dalla Spagna

Per il futuro, invece, la situazione diversa: quelli appena elencati sono nomi che la Red Bull avrebbe considerato per una soluzione temporanea, ma non per affiancare Max Verstappen nei campionati che verranno.

L’idea delle “Lattine” è quella di portare a Milton Keynes un pilota che possa stimolare l’olandese a non adagiarsi sugli allori. In riferimento a quest’aspetto, nelle ultime ore ha cominciato a circolare una clamorosa voce che vorrebbe Fernando Alonso in cima alla lista dei candidati.

A riferire l’indiscrezione sono i colleghi di El Nacional, che inoltre vedono in alcune recenti dichiarazioni di Perez un ulteriore indizio del possibile approdo del 43enne asturiano a Milton Keynes. “Vedo Fernando Alonso correre in Formula 1 da molto tempo. Fernando è un ottimo esempio di rigenerazione energetica in termini di motivazione. Da parte mia, non mi vedo a correre così a lungo“, ha detto il messicano a PitDebrief.

Tradotto: Perez potrebbe presto lasciare la Formula 1 e ritiene che Alonso sia un pilota la cui fiamma è ancora bell’accesa per un’esperienza importante come la Red Bull. Lo ricordiamo, in queste settimane il due volte campione del mondo di Oviedo è stato accostato anche alla Mercedes per raccogliere l’eredita di Lewis Hamilton. Staremo a vedere.