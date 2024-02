UFFICIALE, l’episodio è assurdo: tutti squalificati!

Una situazione incredibile ha portato a una squalifica complessiva, che ha reso l’evento annullato e inutile

Il mondo dello sport ha sempre regalato storie incredibili e talvolta anche un po’ assurde. Sia nelle categorie di formazione, dove crescono i campioni del futuro, che in quelle più prestigiose, dove concorrono i migliori. C’è da dire però che poche volte si è assistito a una situazione così insolita e paradossala come quella verificatasi in questi giorni.

È successo a Valencia durante il secondo round della Formula Winter Series, un campionato per monoposto organizzato in Spagna e dedicato alle vetture di Formula 4: durante le qualifiche della prima gara, previste nel programma che comprende tre gare per ogni round, tutti i 38 piloti partecipanti sono stati incredibilmente squalificati per non aver rispettato i limiti della pista. Non se n’è salvato neanche uno: tutti hanno oltrepassato i limiti previsti dalla direzione di gara nelle curve 1 e 6 del Circuit Ricardo Tormo, una delle piste più famose, in quanto ospita la finale della stagione di MotoGP da diversi anni.

Una situazione paradossale che ha portato a non avere una griglia di partenza per la gara successiva. Per determinarla, quindi, gli organizzatori hanno dovuto tenere in considerazione i risultati delle prove libere del venerdì. Tutto ciò che è successo sabato è stato praticamente inutile. Al primo posto è partito il leader del campionato, il pilota peruviano Andrés Cardenas.

Tutti squalificati in Winter Series, sorride Cardenas

Cardenas ha poi consolidato la propria posizione conquistando anche la vittoria nella Gara 1: secondo successo per lui su quattro gare disponibili finora in questa stagione.

Anche nelle categorie superiori e più famose, come la Formula 1 per esempio, il tema dei limiti di pista è comunque da molto tempo oggetto di discussione. Nel Gran Premio d’Austria del 2023, per esempio, i commissari della FIA hanno dovuto esaminare più di 1200 casi di superamento dei limiti della pista. Ci hanno messo diverse ore quindi per definire la classifica della gara, che è stata resa ufficiale solo molto tempo dopo la fine della corsa.

Di certo però non era mai successo quanto accaduto a Valencia nella Formula Winter Series. Che 38 piloti vengano squalificati insieme è un evento da primato assoluto. Le regole vanno certamente rispettate, ma a questo punto bisogna anche chiedersi se queste abbiano una reale utilità e un senso, se poi si arriva a situazioni assurde come questa.