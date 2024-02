Dramma sportivo: UFFICIALE, si è rotto di nuovo il crociato

Dramma sportivo per il calciatore: adesso è ufficiale e non ci sono più dubbi. Il talento si è rotto di nuovo il crociato, vari mesi di stop

Calvario infinito per un calciatore che si è rotto nuovamente il crociato. Nel mondo del calcio una componente imponderabile sono proprio gli infortuni: l’imprevisto dietro l’angolo in grado di condizionare le stagioni dei giocatori. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, ecco arrivare il problema che nessuno aveva considerato e che nessuno vorrebbe. Spesso però la sfortuna sembra perseguitare e accanirsi contro determinati elementi, non lasciandogli tregua.

Un infortunio, nel corso di una carriera più o meno ventennale può esserci. Quando però ne arrivano tre gravi e non hai ancora 27 anni, c’è sicuramente da prendersela con la sfiga. Deve star pensando questo il talento che aveva appena cambiato maglia e si era rilanciato nel mercato di gennaio, invece dovrà fermarsi di nuovo per un bruttissimo infortunio. Il dramma sportivo di Sasa Kalajdzic è sotto gli occhi di tutti e ora rischia di vederlo ai box per lungo tempo.

Dramma sportivo per Kalajdzic, si è rotto di nuovo il crociato!

L’austriaco dovrà così fermarsi e restare fermo almeno fino al termine della stagione. Una bruttissima tegola che non ci voleva proprio in questo momento in cui si era rilanciato. E il suo storico di certo non aiuta.

Sasa Kalajdzic è un attaccante austriaco, classe ’97, esploso in Germania. Dopo aver militato a lungo nello Stoccarda, dal 2022 era passato al Wolverhampton. Nazionale austriaco, nell’Europeo del 2021 era stato suo il gol realizzato all’Italia negli ottavi di finale persi dalla sua rappresentativa per 2-1 ai supplementari. A causa di un grave infortunio era finito ai margini della rosa dei Wolves, con diversi club che a gennaio lo volevano per il rilancio. Si era parlato anche di alcune piste italiane, tra cui il Milan che era pronto a scommettere su di lui. Alla fine è andato all’Eintracht Francoforte, dov’è approdato nella scorsa finestra invernale.

Il giocatore è tornato in Bundesliga in prestito dal club inglese, ma alla sesta presenza con i tedeschi la scorsa domenica contro il Friburgo si è di nuovo fermato. La diagnosi è impietosa: rottura dei legamenti crociati e laterali del ginocchio destro. Starà fuori a tempo indeterminato, di sicuro fino al termine della stagione e la sua avventura all’Eintracht può anche considerarsi già conclusa. Una sfortuna assurda per un calciatore alla terza lesione del crociato in carriera. Non resta che augurargli pronta guarigione e sperare che abbia chiuso qui il suo conto con la sfortuna.