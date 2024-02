Leclerc, la verità su Hamilton: che batosta per il monegasco

In ferrari hanno le idee chiare sul futuro del team. Occhio all’importanza di Leclerc e all’arrivo di Lewis Hamilton.

In quella che sembrava una stagione di transizione annunciata, nella quale avremmo visto il solito Max Verstappen dominare la scena a bordo della sua Red Bull, Ferrari ha deciso di sconvolgere l’intero circus.

La notizia dell’arrivo di Lewis Hamilton a partire dal 2025 è stato uno shock per tutto il mondo della Formula 1, che mai si sarebbe aspettato un addio del britannico alla Mercedes. Una separazione importante che testimonia le due opposte strategie delle due scuderie coinvolte. Da un lato la Ferrari che ha bisogno di un mondiale, che manca ormai da troppo tempo, e che sceglie un pilota di esperienza per tentare un assalto alla vetta della classifica. Dall’altro Mercedes che prende atto della decisione di Hamilton e progetta un nuovo percorso, nel quale magari punterà su un giovane pilota emergente con l’obiettivo di creare un nuovo ciclo vincente.

Una separazione che, inoltre, è il simbolo di un pilota che abbraccia con coraggio una nuova sfida, abbandonando il porto sicuro che fino a questa stagione gli aveva garantito successi e fedeltà da parte di scuderie a tifosi.

Ferrari, Hamilton sarà un riferimento: le parole di Vasseur

Per questo motivo Ferrari, capitanata da Frederick Vasseur come team principal, ha scelto di puntare sul sette volte campione del mondo consapevole che sarà lui stesso in prima persona a dare il massimo in pista per dimostrare che è ancora in grado di vincere.

In un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’, Vasseur ha parlato degli obiettivi legati a Lewis Hamilton per la prossima stagione. “Credo che da parte nostra sia una scelta sensata prendere un pilota di esperienza e con il palmares così prestigioso. Penso che potrà essere un punto di riferimento per lo sviluppo futuro della monoposto. Ha fatto due percorsi con McLaren e Mercedes, e credo che per chiedere il cerchio ha pensato di dover venire a Maranello”, ha dichiarato il team principal Ferrari.

Parole molto importanti che potrebbero, tuttavia, nascondere una certa “esclusione” per Charles Leclerc che, tuttavia, Vasseur ha tenuto a smentire subito. “Leclerc è un ragazzo intelligente. Ha capito subito cosa può ottenere e imparare da questa collaborazione. Lui la vive come un’opportunità” ha concluso Vasseur.