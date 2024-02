Daniele Scardina, gli ultimi aggiornamenti: come sta il pugile

Il pugile milanese Daniele Scardina continua nel suo percorso di recupero dopo il grave malore accusato lo scorso anno: ci sono degli aggiornamenti

Daniele Scardina, ex compagni di Diletta Leotta è passato dal ring alla lotta in ospedale per la sua personale sopravvivenza. A quanto sembra ha superato il periodo più brutto ma di strada da fare ce n’è ancora molta. Sui social arrivano delle notizie in merito.

Il mondo della boxe italiana rimase sconvolta il 28 febbraio 2023 dopo aver appreso che Daniele Scardina, soprannominato “King Toretto” era in pericolo di vita. Il pugile di Rozzano è finito in coma al termine di un allenamento, a seguito di un malore mentre si trovava in un centro sportivo in via Fermi. La corsa in ospedale per un primo intervento chirurgico alla testa. Nonostante la seduta di training fosse leggera qualcosa non andava e una sbalzo di pressione poteva essere la causa del problema.

Fatto sta che dopo l’operazione, per fortuna, “Toretto” è riuscito a riprendersi, iniziando un lungo periodo di riabilitazione, che già il 27 marzo 2023 lo vedeva fuori ogni pericolo di vita (come testimoniato dal fratello sui social). Il pugile classe ’92 ha dovuto però faticare molto per continuare a rialzarsi, lavorando quotidianamente in una clinica specializzata. Il 26 aprile scorso aveva lasciato infatti l’ospedale per trasferirsi a Lecco. “Grazie a Dio a casa“, aveva scritto su Instagram per celebrare il successivo passo verso la guarigione completa.

Daniele Scardina, prosegue il percorso di riabilitazione: il peggio è ormai alle spalle

Incidenti come quello di Daniele Scardina sono molto delicati e difficili da superare, visto anche l’intervento alla testa che ha dovuto subire. Tuttavia sembra che ora le cose stiano davvero andando nella giusta direzione, pur se ancora non si può dire di essere arrivati alla conclusione.

Difficilmente potrà tornare a fare lo sport che ama ma perlomeno può recuperare al 100% la propria salute. King Toretto, sempre molto attivo sui social, ha lanciato un nuovo messaggio circa due settimane fa, in cui non ha perso occasione per ringraziare tutti coloro che gli stanno a fianco e che non hanno mai smesso di sostenerlo.

“Dopo due mesi trascorsi a casa, sto ricaricando le batterie, circondato dall’affetto di famiglia e amici. Ora si ritorna al lavoro in clinica per continuare la riabilitazione, un passo dopo l’altro verso la vittoria”. Un messaggio chiaro e di speranza nei confronti dei suoi numerosi fan che non smettono di incoraggiarlo con messaggi di grande affetto.

Daniele poi ha voluto ribadire: “Il mio motto è sempre stato “Impossible is nothing” e lo è ora più che mai”. Speriamo che al più presto possa uscire definitivamente da questo tunnel.