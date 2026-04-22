Dal calcio al golf: FIFA Laopakdee, la folle storia dietro il nome della nuova stella thailandese

Il debutto di “FIFA”: il nome più iconico nella storia del Masters di Golf diventa virale. L’origine e la scelta per Pongsapak Laopakdee, lo sportivo più cliccato del momento.

Il Masters di Augusta è da sempre teatro di storie straordinarie, ma l’edizione di quest’anno ha visto protagonista un debuttante capace di attirare l’attenzione ancora prima di colpire la pallina: FIFA Laopakdee. Oltre al talento cristallino, il giovane thailandese ha portato con sé quello che molti considerano il nome più memorabile mai apparso sul tabellone del torneo.

FIFA Laopakdee: l’origine del nome, calcio o golf?

Studente all’Arizona State University, il suo vero nome è Pongsapak. Tuttavia, per tutti è semplicemente “FIFA“. L’origine del soprannome risiede nella passione viscerale del padre, Peter, per il calcio. Al momento della scelta, il ballottaggio era tra i due massimi organi del calcio mondiale: FIFA (come la Coppa del Mondo) e UEFA (come la Champions League). “Mio padre è un fan sfegatato”, ha raccontato sorridendo Laopakdee. “È stata una scelta tra FIFA e UEFA… fortunatamente ha vinto FIFA!”.

Una scalata storica

Trionfando all’Asia-Pacific Amateur con una rimonta prodigiosa, è diventato il primo thailandese nella storia a vincere il prestigioso torneo. Questa vittoria gli ha spalancato le porte non solo del Masters, ma anche del The Open, rendendolo il primo dilettante del suo Paese a calcare i palcoscenici dei Major.

Arizona State junior Pongsapak ‘Fifa’ Laopakdee becomes the first Thai amateur to compete at Augusta National, marking a milestone for Thai golf and the Sun Devils’ program. pic.twitter.com/48P05dQ0A6 — Azat TV (@azattelevision) April 10, 2026

Nonostante il nome richiami i campi da calcio, il futuro di Fifa è sul green dopo essere cresciuto in un ambiente dove il golf era di casa: il suo impatto mediatico è stato immediato, richiamando alla memoria altri nomi iconici come quello di Tiger Woods. Il soprannome gli è rimasto incollato addosso, comparendo persino nel suo tag su Instagram, dove la promettente promessa del golf condivide regolarmente i progressi della sua carriera. Suo padre Peter ha rivelato: “Giocava a golf semplicemente per divertimento e per ridere. Non gli abbiamo mai fatto pressioni verso uno sport specifico. Ma, con le sacche da golf in giro per casa, ha imparato a conoscere l’attrezzatura che aveva a portata di mano. Questo ha portato Fifa a innamorarsi di uno sport che faceva già parte della nostra vita quotidiana”.