Consiglio FIGC, la prossima riunione sarà il 27 aprile: i punti chiave

Il Consiglio FIGC si riunisce nuovamente il prossimo lunedì 27 aprile. In questo periodo il focus federale è su adempimenti e disposizioni.

Gli argomenti all’ordine del giorno fissati per la riunione di lunedì prossimo, oltre a quelli già citati e all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 19 marzo e alle comunicazioni del presidente sono i seguenti:

– informativa del segretario generale;

– modifiche regolamentari;

– procedure, criteri e termini per l’eventuale sostituzione di società neopromosse in Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

– adempimenti e disposizioni per la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato di Serie C, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

– adempimenti e disposizioni per la partecipazione di seconde squadre di società di Serie A al campionato nazionale Serie D, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

– procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi al campionato di Serie A Femminile, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

– procedure, criteri e termini per gli eventuali ripescaggi al campionato di Serie B Femminile, s.s. 2026/2027: provvedimenti conseguenti;

– termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A, Serie B e Serie C, s.s. 2026/2027;

– termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società della Lega Nazionale Dilettanti, s.s. 2026/2027;

– termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A Femminile, s.s. 2026/2027;

– termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie B Femminile, s.s. 2026/2027;

– norme in materia di tesseramento calciatori/calciatrici extracomunitari/ie in ambito professionistico, s.s. 2026/2027;

nomine di competenza;

varie ed eventuali.