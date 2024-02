Gigi Riva, gesto indescrivibile: l’ufficialità è emozionante

Gesto indescrivibile per Gigi Riva: l’ex Cagliari ci ha lasciati da poco più di un mese e l’ufficialità della nuova mossa è emozionante

Gigi Riva ci ha lasciato da poco più di un mese, l’ennesimo lutto che il calcio italiano è stato costretto a piangere negli ultimi anni. Un addio quasi improvviso per la bandiera del Cagliari con la situazione precipitata nel corso di poche ore. Il tributo ricevuto dal mondo dello sport, e specialmente dalla Sardegna, è stato straordinario. Difficile oggi trovare un giocatore così attaccato ad una maglia di provincia come lo è stato il leggendario Riva per il Cagliari.

L’ex campione nella sua carriera ha dedicato tutto solo per due casacche: quella rossoblù del Cagliari e quella azzurra della Nazionale, dov’è tutt’oggi il miglior realizzatore di tutti i tempi con l’Italia. Probabilmente, secondo in molti che l’hanno vissuto e visto giocare, parliamo del miglior attaccante di sempre che abbiamo avuto nel nostro paese. La sua morte ha lasciato un vuoto e di sicuro non finirà con qualche piccola commemorazione. Si andrà sicuramente oltre, nei due posti a lui legati.

Gigi Riva, gesto indescrivibile: tifosi emozionati

Se il Cagliari è già al lavoro per intitolargli qualche cosa di importante, magari proprio lo stadio come è stato per Maradona al Napoli, anche in Nazionale si sta pensando di avere qualche commemorazione per quello che è stato a lungo, non solo un bomber di successo per l’Italia, ma anche il capo delegazione di diverse spedizioni di Europei e Mondiali. Un ruolo rivestito a lungo, prima dell’addio.

Secondo quanto riportato da ‘Unione Sarda’, una mozione presentata da Roberto De Blasi, capogruppo del M5s a Firenze, e approvata dalla commissione Cultura e Sport del Comune, chiede di intitolare a Gigi Riva un campo sportivo o un altro spazio all’interno del centro tecnico federale di Coverciano, il quartier generale della Nazionale. Il tutto è partito dallo stesso De Blasi che ha così commentato la scelta.

“Sono sardo di origini, mentre Riva lo era d’adozione. Questo legame con la Sardegna ha fatto di lui l’esempio perfetto dell’integrazione e che sia d’esempio anche in una città come Firenze e nel centro tecnico di Coverciano“, l’intervento procede con l’emozione da parte del politico. “Sono molto emozionato, intitolare un campo a Gigi all’interno del tempio del calcio di Firenze è un vero onore“. La chiosa finale è una frase che può diventare un simbolo: “Oggi l’Isola conquista la penisola”. A quanto pare “Rombo di Tuono” avrà presto un nuovo spazio a Coverciano.