Lutto devastante, muore protagonista assoluto dello sport italiano

Una delle figure più simboliche e vincenti dello sport italiano ci ha lasciati. Lutto e grande dolore per tutti

Il mondo dello sport è devastato dalla scomparsa di una delle figure più iconiche in assoluto, che ha fatto la storia segnando una delle epoche più fruttuose della Ferrari. Ci ha lasciati all’età di 77 anni, dopo aver marchiato in modo indelebile il mondo dei motori. La sua storia è davvero incredibile, tanto da essere celebrata anche sul grande schermo, in un film diretto da Michael Mann.

Il film era dedicato a Enzo Ferrari ed era girato a Modena e la figura ci cui stiamo parlando è Pietro Corradini, iconica figura della Ferrari, con cui ha iniziato negli anni ’70. Si è subito immerso nell’atmosfera avvincente del mondo delle corse e ha vissuto in prima persona l’epopea e il periodo d’oro della Rossa, lavorando al fianco del leggendario Enzo Ferrari stesso. Il suo contributo è stato importantissimo per moltissimi piloti della Scuderia, tra cui Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Niki Lauda e Gilles Villeneuve.

Era una figura davvero unica e la sua presenza non era solo per supporto tecnico, ma anche per dare conforto e sicurezza ai piloti, che lo consideravano perfetto per ricevere consigli preziosi.

Addio a Corradini, simbolo di una Ferrari rossissima

Corradini era ovviamente un meccanico di grandissimo talento, ma non solo: era anche un elemento familiare, da sempre associato al Cavallino Rampante. Ricco di passione, dedizione e maestria nel suo lavoro. Era famoso e conosciuto ben oltre i confini della pista. Gli appassionati e i professionisti dell’industria automobilistica vedevano in lui un vero punto di riferimento.

Come già accennato, il suo legame con la Ferrari è stato poi anche evidenziato ulteriormente quando ha avuto l’opportunità di partecipare al film diretto da Michael Mann, che ha portato sullo schermo la vita e le gesta di Enzo Ferrari, detto il Drake. La pellicola ha avuto grande successo anche perché è stata girata nella patria della Ferrari, sottolineando l’importanza dei luoghi e delle persone, come Corradini appunto.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel cuore di tutti gli appassionati. Chi l’ha conosciuto ne conserva un ricordo meraviglioso e tutto il mondo dello sport piange la sua scomparsa. Il suo nome sarà per sempre associato a quello della Ferrari. Pietro Corradini ha vissuto gli anni migliori alla Rossa e adesso siamo sicuri che continuerà a tifare da lassù.