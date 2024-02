Schumacher, occhi ben aperti: c’è sempre più speranza

La situazione è in continua evoluzione, sta succedendo in queste ore: il ritorno di Schumacher è sempre più plausibile

Manca meno di una settimana all’inizio dell’attesissima stagione 2024 di Formula 1. Le vetture sono state presentate, i test pre-stagionali hanno già dato le prime indicazioni ai team e questi ultimi adesso sono impegnati nel definire i dettagli in vista dell’appuntamento inaugurale in Bahrain. Tra le dieci squadre della griglia, però, ce n’è una alle prese anche con la definizione dei propri piani per il futuro.

Ci riferiamo alla Mercedes, che qualche settimana fa ha ricevuto l’improvvisa notizia del trasferimento di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025. Il sette volte campione del mondo – fresco di prolungamento biennale – ha deciso di esercitare una clausola presente nel suo contratto per proseguire la carriera a Maranello, lasciando di stucco i vertici di Brackley. In primis il team principal, Toto Wolff, al quale è legato da un rapporto di amicizia che va oltre l’ambito lavorativo. Il manager austriaco, dal canto suo, è rimasto senza parole, ma adesso ha già iniziato a sondare il terreno per trovare un sostituto del britannico.

Mercedes, Hamilton addio: prende quota l’ipotesi Mick Schumacher. E il tedesco stuzzica Wolff…

Stando alle indiscrezioni di questi giorni, sulla lista di Wolff per il post-Hamilton sarebbero finiti i nomi di diversi piloti. Tra questi, c’è anche quello di Mick Schumacher, attuale riserva delle Frecce d’Argento, accolto a braccia aperte dal 52enne viennese alla fine del 2022, dopo il termine della sua sfortunata esperienza con la Haas e la rescissione con la Ferrari.

Da quel momento, tuttavia, il giovane figlio d’arte non ha trovato una collocazione in griglia ed ha dovuto accontentarsi di lavorare dietro alle quinte, in attesa di una nuova opportunità. Come dicevamo, questa opportunità potrebbe arrivare a breve.

Mick lo sa e continua ad offrire il suo prezioso contributo alla Mercedes con la speranza di tornare protagonista. Nelle scorse ore, durante i test pre-stagionali in Bahrain, il tedesco si è pure soffermato sull’argomento lasciandosi andare ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Sono ben consapevole che presto sarà disponibile un sedile in Mercedes. Continuo a tenere gli occhi ben aperti sulla Formula 1, sperando che il mio sogno si realizzi di nuovo”, ha detto Schumacher. Poi ha rincarato la dose affermando: “Sono sicuro che in Mercedes sanno cosa sono capace di fare. Hanno visto le mie prestazioni nelle sessioni di simulazione, nelle categorie junior e in Haas. Spero che questo basti per impressionare…”.

Parole che suonano come un chiaro messaggio a Wolff, il quale intanto valuta anche le piste che portano a Carlos Sainz – che lascerà la Ferrari proprio per far spazio ad Hamilton – e al talentuoso 17enne italiano Kimi Antonelli.