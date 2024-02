TO Tag, ecco la mascotte ufficiale di Torino2025

Un altro passo nella road TO Torino 2025. Presentata nella suggestiva cornice del grattacielo della Regione Piemonte quella che sarà la mascotte ufficiale della prossima Universiade invernale. Design innovativo a strizzare l’occhio all’intelligenza artificiale e alla comunicazione social: ecco TOTag.

La mascotte nasce dalla volontà di creare una connessione universale che vada al di là delle distinzioni fra vita reale e digitale, fra online e offline. Il nome deriva dall’espressione ‘tag’, che veniva e viene tutt’oggi utilizzata nel gergo inglese per indicare il gioco “prendimi” fra ragazzi. Un gioco basato sulla corsa, l’agilità, il movimento e il benessere. Ma soprattutto la volontà di non lasciarsi mai e di stare insieme, quel percorso di inclusione tra giovani che è alla base dei Giochi Universitari.

Inoltre il termine ‘tag’ è entrato di prepotenza nella nostra quotidianità, spinto dalla rete dei social network e anche qui fa riferimento alla volontà di includere e di chiamare a raccolta le idee verso un unico centro di gravità. Il ‘TO’ è semplicemente la preposizione inglese che diventa funzionale perché evocativa della sigla di Torino, luogo dei prossimi giochi e sede permanente del braciere delle Universiadi.

L’aspettò di TO Tag si ispira al mondo del gaming e della animation graphic. Non ha una forma specifica né una appartenenza di genere evidenziata e sottolineata. La muscolatura richiama l’attività sportiva, così come le gambe e le braccia sottolineano l’interazione con gli sport invernali. I colori riprendono il modo cromatico dell’evento e lo stile gradient dei social network.

Nella sua versione digital TO Tag si presenterà con più di 1000 espressioni che consentiranno un’interazione ricca e variegata tramite le emoji. Il tutto veicolato anche dal profilo ufficiale Instagram della mascotte, già disponibile, pronto ad animarsi e ad assorbire gli input dalla rete social. Il virtuale ma anche il reale, digitale e analogico. Le avventure di TO Tag diventeranno infatti dei fumetti grazie al lavoro della Scuola Comics di Torino. Un modo per dare voce alla creatività delle nuove generazioni di illustratori.

Nel suo lungo e intenso percorso TO Tag non sarà sola: dalle sue mani infatti verranno evocate le fiamme della conoscenza, portatrici di valori universali. I Fulgor saranno la luce, il faro che ricondurrà tutti ai principi cardine dello sport. Quelli dell’ambizione, della competizione, della solidarietà e dell’inclusione. Il lavoro di TO Tag è appena cominciato.