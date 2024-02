La RedBull si prepara all’addio di Verstappen: ecco dove andrà

Il futuro di Max Verstappen non sarà alla Red Bull? L’ipotesi addio è remota, ecco come stanno le cose alla vigilia del campionato 2024

Alla vigilia della nuova stagione di Formula 1, oltre che col “caso Horner”, la Red Bull dominatrice degli ultimi due campionati è alle prese con diversi speculazioni circa il futuro dei suoi due piloti, Sergio Perez e Max Verstappen. Se per quanto riguarda il messicano la voce di un possibile addio alla fine del 2024 gira ormai da parecchio tempo, quella che vorrebbe l’olandese lontano da Milton Keynes è a dir poco clamorosa.

Già, è una voce clamorosa. E sembrerebbe che non sia del tutto campata in aria, dato che sull’argomento si è soffermato uno dei vertici della Red Bull, dando una risposta abbastanza schietta. Ci riferiamo ad Helmut Marko, superconsulente della compagine austriaca, il quale ha sottolineato che la permanenza di Verstappen a Milton Keynes dipenderà fondamentalmente da un solo fattore. Ovvero dalla competitività dell’auto che gli sarà messa a disposizione.

Verstappen e l’ipotesi ‘tradimento’ che prende sempre più quota: la situazione

Tradotto: se la Red Bull dovesse ‘sfornare’ una macchina che non gli consentirà di lottare per il titolo, non è da escludersi che SuperMax possa continuare la sua carriera altrove. Dove precisamente? Come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’, l’ipotesi più suggestiva, al momento, è quella che lo vedrebbe trasferirsi agli acerrimi rivali della Mercedes, complice il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025.

L’approdo del britannico a Maranello, infatti, ha messo il team principal delle Frecce d’Argento, Toto Wolff, nella condizione di avviare le ricerche per un nuovo pilota da affiancare a George Russell. Inutile dire che il primo candidato sulla lista del manager austriaco sarebbe proprio il tre volte iridato nativo di Hasselt. Quest’ultimo, dal canto suo, è ben consapevole della situazione, ma riflette e considera l’ipotesi ‘tradimento’ senza proferire parola.

Assicurandosi Verstappen, la compagine di Brackley darebbe un segnale fortissimo al paddock e, dopo un biennio al di sotto delle aspettative, rilancerebbe il proprio progetto garantendosi una line up da sogno. Ad oggi, tale clamorosa operazione – caldeggiato soprattutto da fonti spagnole – rientra nel novero della suggestioni. Ma, come dicevamo poc’anzi, rappresenta una suggestione alla luce degli scenari che si stanno delineando all’interno del mercato piloti. Staremo a vedere se vi saranno ulteriori sviluppi nel corso dei prossimi mesi. Intanto ciò che è certo è che Verstappen punta a vincere anche il prossimo titolo mondiale.