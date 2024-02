Lutto tremendo in Italia, addio a un leggendario volto dello sport

Un importante lutto ha colpito il mondo dello sport italiano, addio un volto leggendario della sua disciplina: il cordoglio da parte di tutti

Tra due anni avrebbe potuto raggiungere quota “100”. Purtroppo, però, il suo viaggio in questa vita è terminato a 98 anni. Tra il dispiacere di tutti gli amanti della scherma è arrivata una triste notizia: Irene Camber ci ha lasciato. È considerata come una delle leggende italiane della propria disciplina. La nativa di Trieste, figlia di un poeta ed allo stesso tempo soldato, è stata la prima a conquistare una medaglia d’oro, nella scherma azzurra, al femminile durante i Giochi Olimpici.

Indimenticabile quella conquistata nell’Olimpiade di Helsinki nel 1952 nel fioretto. L’anno successivo conquisto il titolo mondiale a Bruxelles. Nel ‘57 riuscì a trionfare in quel di Parigi nel titolo iridato a squadre. Senza dimenticare anche il bronzo olimpico, con la sua squadra italiana, ottenuto a Roma nel 1960. Nata nel 1926 era l’olimpionica italiana più anziana ed ancora in vita. Fece molto discutere la sua non partecipazione all’Olimpiade di Melbourne. Motivo? Aveva già fissato le nozze con suo marito Gian Giacomo Corno.

Queste furono alcune delle sue parole durante una intervista: “Non ci andai. Rinunciati visto che mi ero appena spostata e lavoravo anche alla Montecatini. Non avrei mai potuto fare troppe cose insieme. Anche se, l’anno successivo, andai a Como al Trofeo Esperia ed in quella occasione ho vinto, nonostante fossero due anni che non mi allenavo con costanza. Anche se la mia esperienza e la mia tecnica non potevano affatto passare inosservati ed hanno fatto la differenza. Il fisico mi dava una grande mano nonostante avessi messo da parte gli allenamenti“.

Scherma, addio a Irene Camber: aveva 98 anni

Irene Camber viene ricordata anche per essere stata come una delle prime donne a laurearsi in chimica industriale all’Università di Padova. Un curriculum molto ampio arricchito anche dal diploma in pianoforte. Nel corso della sua vita ebbe anche tre figli. A dare la notizia della sua morte uno dei suoi nipoti, Piero Camber, con un post pubblicato su Facebook in cui ha dato la triste notizia a tutti i suoi fan.

Come citato in precedenza conquistò un meritatissimo oro nell’Olimpiade di Helsinki. In una intervista al ‘Corriere della Sera’ di 11 anni fa ricordò con affetto quei momenti indimenticabili: “Ho sempre amato la scherma. Mi ha permesso di viaggiare tanto e di conoscere nuove persone. Quella Olimpiade è stata una vittoria molto sofferta. Ma al Mondiale dove in 7 assalti presi soltanto 5 stoccate dalle mie avversarie”.