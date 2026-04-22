ESCLUSIVA SI Speciale Folgore, Criscitiello: “L’annata più bella della mia vita. Messaggio più bello? Quello di Gravina”

A Sportitalia è andato in scena lo speciale Folgore Caratese: la formazione guidata dal presidente Michele Criscitiello ha conquistato una storica promozione in Serie C.

Il CEO di Sportitalia e numero uno della Folgore Caratese, Michele Criscitiello, ha trionfato nel Girone B di Serie D raccontando le emozioni di una cavalcata epica e memorabile. “Questa volta non ho sbagliato pezzi e questa gioia che mi resta per tutta la vita. I ragazzi sono stati eccezionali: mi hanno supportato e sopportato, non ho mai vissuto una stagione con tanti alti. Devo fare i complimenti a Daniele Paparusso che mi ha aiutato tantissimo nella scelta dei giocatori, accettando gli uomini che portavamo nello spogliatoio. Bravi e vincenti. La scelta dell’allenatore è stata mia, personale. Quest’annata è stata la più bella della mia vita“.

Folgore Caratese in Serie C: Criscitiello rivela un retroscena della promozione

“Il messaggio più bello è stato quello di Gabriele Gravina: al suo posto non l’avrei mandato. Ha dimostrato di essere un uomo perbene, grande imprenditore. Gli ho contestato tutto calcisticamente e politicamente, anche perché la situazione era abbastanza fresca dei miei attacchi. Gravina ha capito che i miei attacchi non erano alla persona, ma al sistema che lui presiedeva. Il problema non era Gabriele Gravina ma lui a capo di un sistema. Il suo messaggio è stato eccezionale, mentre la prima chiamata mentre ero in campo con i ragazzi a festeggiare di Adriano Galliani. Poi tanti messaggi da De Zerbi, Gattuso, Percassi, i complimenti da tante società di Serie D, A e B: Inter, Milan e pezzi importanti del Napoli. La dimostrazione di affetto e di stima è stata tanta: vincere la D è un inferno”.