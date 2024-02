Leclerc agita la Ferrari: anticipazione incredibile

Il monegasco ha le idee chiare su quelli che sono i reali valori in pista. Venerdì si scende in pista e si gioca a carte scoperte

I test pre-stagionali della Ferrari sono andati benissimo. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono apparsi molto soddisfatti del lavoro svolto dalla scuderia di Maranello in vista della stagione che sta per iniziare. Manca sempre meno al primo appuntamento, in Bahrein, dove tutte le scuderie sono chiamate a scoprire le carte.

Tanti i temi di cui si è parlato negli ultimi giorni. Innanzitutto le nuove monoposto, tra scelte conservative e rivoluzioni. La Ferrari ha scelto di proseguire, seppur con qualche occhiata alla Red Bull, sulla propria strada con una monoposto in linea con la stessa filosofia della scorsa stagione.

Stesso discorso per la Mercedes che, come Maranello, ha visto risultati abbastanza soddisfacenti nel finale del 2023 e, di conseguenza, ha preferito non stravolgere tutto. Scelta che, invece, ha fatto la Red Bull, sconvolgendo l’intero circus presentando una monoposto che, in qualche modo, richiama quella Mercedes senza pance di qualche stagione fa. Una sfida molto grande che Adrian Newey ha accettato ben volentieri andando incontro alle incertezze di una filosofia che solo due stagioni fa era risultata fallimentare.

Formula 1, Ferrari vicina a Red Bull nel 2024? Leclerc ha le idee chiare

I test effettuati da Milton Keynes sono andati in modo altrettanto positivo. La monoposto “rivoluzionaria” è apparsa molto consistente sia nei long run che nel giro secco, che forse è l’unico aspetto mancato alla Ferrari nel corso dei test. L’obiettivo della scuderia di Maranello, così come di quella di Brackley, è colmare il gap con il team campione del mondo e impedirle un totale dominio come quello dell’anno scorso.

Quanto, però, si sono avvicinate? Charles Leclerc ha commentato i risultati dei test analizzando le prestazioni della Ferrari e cercando di rispondere a chi chiedeva un pronostico. “Sarà fondamentale la gestione del tempo, 24 gare sono veramente tante“.

Prosegue poi Leclerc: “Sarà impegnativo per tutti gli addetti ai lavori e anche per noi piloti che siamo sempre chiamati a dare il 100%. Io sono concentrato ed eccitato, soprattutto in questo momento della stagione quando ci sono molto interrogativi. Gap con Mercedes? Venerdì ne sapremo certamente di più“.

Un chiaro segnale di attenzione, quello di Leclerc, che vuole aspettare di vedere la Red Bull a carte scoperte per capire il reale distacco tra Verstappen e le Ferrari.