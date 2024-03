Incredibile quanto ha ammesso il calciatore: tifosi spiazzati, è pazzo di Jannik Sinner! Dal calcio al tennis, il passo è breve per l’asso della Nazionale

Jannik Sinner è sempre più fonte di ispirazione. Tanto per i ragazzi della sua generazione quanto per persone più adulte, che rivedono in lui un mito per poter sognare attraverso lo sport. Un punto di riferimento anche per chi un idolo lo è a sua volta di tante altre persone. Il riferimento è a un importante calciatore.

Dal calcio al tennis, il suo preferito è proprio Sinner. I tifosi sono rimasti spiazzati da questa rivelazione, ancor di più se vediamo la squadra del calciatore coinvolto. Questo la dice lunga su quanto stia facendo Sinner in questo ultimo anno, l’uomo sportivo più discusso del momento in Italia. Il tennista sta riscuotendo successo in ogni angolo del nostro paese, anche grazie alla sua semplicità e alla sua umiltà.

Dal calcio al tennis: tifosi spiazzati, è pazzo di Sinner

Sinner è di dichiarata fede milanista. Segue il calcio e il suo cuore batte per il rossonero, per il Milan. Nonostante ciò questo non gli ha impedito di entrare nelle grazie di un giocatore dell’Inter! E crediamo non sia l’unico.

Davide Frattesi, centrocampista arrivato quest’anno alla corte di Simone Inzaghi, pur trovando con una certa regolarità la rete, non ha attraversato fin qui una stagione da incorniciare a causa del suo essere considerato il dodicesimo uomo di questa Inter. La maglia da titolare l’ha vista col contagocce, chiuso da Barella e Mkhitaryan. Il “posto fisso” non lo ha. Intanto al di fuori dal calcio, i tifosi sono rimasti spiazzati dalla sua recente intervista in cui ha parlato di una sua altra grande passione, ovvero il tennis. E anche di Sinner. Dichiarazioni che sicuramente sono tutte da leggere e che in pochi si aspettavano.

“Da piccolo giocavo a tennis, ora mi diletto solo nel padel qualche volta” è il prologo all’argomento tennis a cui risponde l’ex Sassuolo. Poi la confessione su Sinner: “La sua umiltà ispira tutti, sono pazzo di lui” commenta un divertito Frattesi. Infine l’incredibile rivelazione: “Non ho mai pinto per il tennis, ma per Roger Federer sì”. Chissà, a questo punto, se un giorno gli verrà da piangere anche per Sinner. Considerando le sue dichiarazioni è un dubbio più che legittimo!