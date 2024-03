Torino-Fiorentina 0-0: granata e viola non si fanno male

Rallenta ancora la Fiorentina nella corsa all’Europa, a fermarla è un ottimo Torino. La squadra di Vincenzo Italiano gioca un brutto primo tempo e nel secondo non sfrutta la superiorità numerica. I granata dal canto loro non sfruttano un bel primo tempo, finalizzando con una rete la mole di gioco prodotta. Dopo il rosso a Ricci, però, mettono in campo anche una fase difensiva molto efficace concedendo pochissimo ai viola anche in inferiorità numerica. Juric può sorridere per la prestazione dopo due ko.

Ricci lascia in 10 il Torino, Fiorentina spenta

All’Olimpico, di fronte al pubblico amico, il Torino parte forte mettendo sotto la Fiorentina. I granata però perdono subito Ilic per un infortunio scaturito da un contrasto con Biraghi. Al suo posto dopo nemmeno 10 minuti tocca a Ricci. Il Toro spinge, ma costruisce bene fino al momento dell’ultimo passaggio. Come ad esempio alla mezz’ora, quando Raoul Bellanova sbaglia la misura del cross basso per Sanabria. La Fiorentina riesce a rispondere poco dopo la mezz’ora con colpo di testa in anticipo sul primo palo, ma gira troppa senza impensierire il Torino.

Il pepe del primo tempo però è in coda. Al 39, Zapata su rilancio di Milinkovic-Savic si libera della marcatura di Milenkovic e conclude forte verso la rete con una deviazione che manda fuori tempo Terracciano. Sarebbe 1-0 per il Torino, ma Marchetti richiamato dal VAR rileva un fallo del colombiano sul difensore serbo, ed annulla il gol. L’onfield review allunga il primo tempo e nel recupero succede di tutto. Ricci prende un giallo per un fallo. Due minuti più tardi, subisce fallo da Arthur. Juric protesta e viene ammonito ma anche il numero 28 del Torino esagera e Marchetti estrae il secondo giallo. La prima frazione termina di fatto con le grandi proteste granata.

Il Torino mantiene lo 0-0

La Fiorentina inizia la ripresa controllando il gioco, mentre il Torino difende ordinatamente. La prima buona opportunità però è di Bellanova in contropiede. Ma i viola sfruttano la superiorità numerica per schiacciare i granata e costruiscono diverse buone situazioni. La migliore capita sulla testa di Bonaventura, ma Milinkovic-Savic risponde presente con un miracolo. Nel finale, Italiano aumenta il peso e il numero dei componenti dell’attacco. Ma la Fiorentina non riesce più a rendersi pericolosa e il Torino porta a casa un punto che vale una vittoria per come si erano messe le cose.