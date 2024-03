Nuovo gesto per Gianluca Vialli: l’ultima dedica è davvero commovente. Lacrime per tutti i presenti e tutti i tifosi dopo quanto successo

Gianluca Vialli continuerà a vivere a lungo, probabilmente in eterno, nelle menti di tutti noi e degli appassionati di calcio. L’ultima dedica per l’ex attaccante è davvero commovente e ha fatto versare lacrime infinite. Come noto l’ex Juve è venuto a mancare a causa di un tumore al pancreas che l’ha strappato alla vita terrena al termine di un lungo e sofferto calvario, durato circa cinque anni.

Quello che più resta di lui, oltre ai suoi trionfi da calciatore, è la sua capacità di voler andare sempre avanti, nonostante fosse gravemente malato. Aveva sempre un sorriso o una parola di conforto per tutti, come se quelli a stare male fossero stati gli altri e non lui. Una figura davvero speciale per il calcio italiano, come la notte a Wembley e quell’abbraccio finale ricco di amicizia e lacrime con Mancini.

Vialli, l’ultima dedica è commovente: lacrime per tutti

Nel corso dell’anno sono state diverse le manifestazioni d’affetto e le dediche ricevute da parte dell’ex capo delegazione della Nazionale. Ancor di più ad inizio gennaio, ovvero ad un anno esatto dalla sua scomparsa. Queste stanno a significare quanto ha lasciato Vialli, come uomo ancor prima del campione di calcio, a tutta la sua gente.

Durante questa settimana altre due dediche sono state riservate all’ex campione di Sampdoria e Juventus. La prima è andata in scena durante Sampdoria-Cremonese martedì scorso per il turno infrasettimanale di serie B.

Sugli spalti e a “Marassi” si è ricordato a lungo Viali in quella che è a tutti gli effetti la “sua” sfida, essendosi affrontate due delle squadre in cui ha militato. L’altra dedica, invece, è arrivata direttamente dal centro hub di Cremona per la diagnosi e cura del pancreas.

Si tratta di un hub per la ricerca proprio nella città di Vialli e proprio nella zona dove l’ex attaccante ha avuto il male incurabile. Il tutto è stato dedicato proprio a Gianluca, con la speranza di poter riuscire a combattere sempre più velocemente il fenomeno del tumore al pancreas. Intanto l’hub è stato dedicato alla memoria di Vialli e questo non può che far piacere ai tanti fan dell’indimenticabile attaccante cremonese.