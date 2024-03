Michael Schumacher, crolla un’altra certezza: delusione tra i fan

I tifosi di Michael Schumacher dovranno farsene una ragione: è crollata un’altra certezza. È successo pochissimi giorni fa, ma tutti sono rimasti senza parole. Irrompe Verstappen

Ogni volta che si parla di Michael Schumacher, milioni di tifosi e appassionati in tutto il mondo drizzano le antenne, alla perenne ricerca di una notizia positiva sulla sua salute. Negli ultimi mesi abbiamo letto fin troppe indiscrezioni sul suo stato di salute, raramente commentate dalla famiglia del campione tedesco. Per questo motivo, la notizia di oggi non riguarda la salute di Michael Schumacher, bloccato da più di dieci anni a causa di un incidente su una pista da sci in Svizzera.

Schumi ha scritto pagine di storia con la Ferrari, ma ha vinto i suoi primi titoli iridati con la Benetton. Insieme a Lewis Hamilton, è il pilota con più mondiali vinti e, quasi come se fosse uno scherzo del destino, a partire dal 2025 il pilota britannico correrà proprio con la Ferrari, provando a vincere l’ottavo titolo con la scuderia di Maranello. A proposito di record, in occasione del Gran Premio del Bahrein, Max Verstappen ha aggiornato i suoi primati, stavolta a discapito di Michael Schumacher.

Verstappen come Schumacher: battuto l’ennesimo record

Alla vigilia del Gran Premio del Bahrein, molti organi di informazione avevano descritto la corsa al primato molto più equilibrata di quanto abbiamo visto realmente in pista. Proprio come nella passata stagione, Max Verstappen ha mantenuto il comando della gara sin dal primo giro e non ha avuto problemi a tagliare il traguardo per primo. Anche se stavolta non ha staccato tutti di un minuto, sembra che non sia cambiato niente rispetto al passato.

Il campione del mondo in carica ha ottenuto il Grande Slam già al primo gran premio stagionale. Si trattava di un’impresa riuscita anche a Michael Schumacher in passato. È evidente che il pilota olandese sia destinato a distruggere tutti i record, ma nessuno si aspettava una partenza così aggressiva, soprattutto dopo i risultati dei test invernali, che avevano dato qualche piccola speranza alla Ferrari.

Il Grande Slam, detto anche Grand Chelem, si verifica quando un pilota riesce ad ottenere la pole position nel corso delle qualifiche, effettua il giro veloce in gara e resta al comando per tutto il gran premio. È proprio ciò che ha fatto Max Verstappen sabato pomeriggio in Bahrein. La sua Red Bull ha distrutto tutti sin dalla prima curva e molti osservatori stanno scommettendo su quante gare vincerà quest’anno.