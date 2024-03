Milan, tifosi in lacrime: il ricordo è straziante

Lacrime nel mondo Milan: il ricordo straziante arriva dopo l’ultimo post da parte della società meneghina che ricorda un brutto anniversario

Strazio per i tifosi del Milan e in generale per tutti gli appassionati di calcio nel giorno del ricordo più intenso per il campione che non c’è più. I supporters rossoneri hanno sicuramente apprezzato quanto pubblicato attraverso i propri canali social dalla società meneghina in ricordo di quello che si può definire sicuramente un ‘figlio del Milan’.

Lunedì 4 marzo è stato l’anniversario della morte di Davide Astori, lo sfortunato giocatore ex Fiorentina trovato morto nella sua stanza d’albergo ad Udine, in Friuli, nella notte che avrebbe portato al match tra bianconeri e Viola, domenica 4 marzo 2018. Sono passati sei anni da quel nefasto giorno che è ancora negli occhi di tutti gli appassionati di calcio. Davide Astori, all’epoca capitano della Fiorentina, venne a mancare all’età di soli 31 anni. Un esempio come uomo ancor prima che giocatore.

Milan, tifosi in lacrime per il ricordo di Astori: il ricordo è straziante

Il difensore era cresciuto calcisticamente proprio al Milan, dove aveva fatto la trafila nelle giovanili e si era affacciato al grande calcio proprio tramite la Primavera rossonera. Pur non avendo mai disputato nessuna presenza con la maglia dei “grandi”, si tratta di un ex Milan a tutti gli effetti.

I due prestiti al Pizzighettone e alla Cremonese avevano fatto da preludio alla cessione, questa volta a titolo definitivo, al Cagliari nel 2008 dove ha iniziato a mettersi in mostra il giocatore che era stabilmente anche nel giro della Nazionale quando morì. Inoltre il suo allenatore era Stefano Pioli, a lui legatissimo. Fu l’attuale tecnico rossonero a nominarlo capitano e aveva un rapporto molto solido con Astori. A lungo l’ex Fiorentina è rimasto scosso dal lutto, non dimenticherà mai quella mattinata al “Là di Moret” ad Udine. Pioli ha anche un tatuaggio in onore di DA13.

Il Milan, nel giorno dell’anniversario, ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter per ricordare il compianto Astori. Questo quanto si legge dalla didascalia: “Oggi sono sei anni dalla scomparsa di Davide Astori. Andato ma mai dimenticato, il suo ricordo continuerà a vivere”. Un post che ha commosso non solo i tifosi: Astori è sicuramente nel cuore di ogni appassionato di calcio e continuerà a vivere in eterno nella memoria di tutti.